Бившият треньор на Серина Уилямс е уверен, че Андреева ще стане номер 1 в света

Бившият треньор на американката Серена Уилямс, Рик Маки, сподели мнението си за перспективите на руската тенисистка Мира Андреева.

„Андреева ще се справи добре. Тя знае как да играе и да печели. Тя е само на 18 години, една от най-добрите тенисистки в света и с възрастта начинът ѝ на мислене ще стане несломим. Андреева има силно състезателен дух, поради което губи ума си. Тя е само на 18 години и просто мрази да губи“, написа Маки в социалните мрежи.

Експертът е убеден, че Андреева ще се превърне в бъдеща номер едно в света.

„Тя е предопределена за величие- такъв характер ще стане най-добрият ѝ приятел, а „руския заек“ несъмнено в крайна сметка ще стане номер едно в света“, добави той.

Във вторник Андреева загуби от германката Лаура Зигемунд-7:6 (4), 3:6, 3:6 във втория кръг на турнира в Ухан. По време на мача, след като допусна грешка при сервиса си, рускинята, използвайки нецензурен език, заяви, че е уморена от тениса.

След турнира в Ухан Андреева ще напусне челната петица в ранглистата на WTA.