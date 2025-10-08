Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Бившият треньор на Серина Уилямс е уверен, че Андреева ще стане номер 1 в света

Бившият треньор на Серина Уилямс е уверен, че Андреева ще стане номер 1 в света

  • 8 окт 2025 | 17:44
  • 509
  • 0
Бившият треньор на Серина Уилямс е уверен, че Андреева ще стане номер 1 в света

Бившият треньор на американката Серена Уилямс, Рик Маки, сподели мнението си за перспективите на руската тенисистка Мира Андреева.

„Андреева ще се справи добре. Тя знае как да играе и да печели. Тя е само на 18 години, една от най-добрите тенисистки в света и с възрастта начинът ѝ на мислене ще стане несломим. Андреева има силно състезателен дух, поради което губи ума си. Тя е само на 18 години и просто мрази да губи“, написа Маки в социалните мрежи.

Експертът е убеден, че Андреева ще се превърне в бъдеща номер едно в света.

„Тя е предопределена за величие- такъв характер ще стане най-добрият ѝ приятел, а „руския заек“ несъмнено в крайна сметка ще стане номер едно в света“, добави той.

Във вторник Андреева загуби от германката Лаура Зигемунд-7:6 (4), 3:6, 3:6 във втория кръг на турнира в Ухан. По време на мача, след като допусна грешка при сервиса си, рускинята, използвайки нецензурен език, заяви, че е уморена от тениса.

След турнира в Ухан Андреева ще напусне челната петица в ранглистата на WTA.

Следвай ни:

Още от Тенис

Гергана Топалова достигна до четвъртфиналите в Севиля

Гергана Топалова достигна до четвъртфиналите в Севиля

  • 8 окт 2025 | 15:42
  • 387
  • 0
Донски е четвъртфиналист на "Чалънджър" във Франция

Донски е четвъртфиналист на "Чалънджър" във Франция

  • 8 окт 2025 | 14:47
  • 592
  • 0
Анас Маздрашки започна с победа в Испания

Анас Маздрашки започна с победа в Испания

  • 8 окт 2025 | 14:31
  • 412
  • 0
Де Минор стана третият с 50 победи за сезона

Де Минор стана третият с 50 победи за сезона

  • 8 окт 2025 | 13:34
  • 1238
  • 0
Сабаленка продължава напред в Ухан

Сабаленка продължава напред в Ухан

  • 8 окт 2025 | 13:12
  • 459
  • 0
Антъни Генов е четвъртфиналист на двойки на "Чаланджър"-а в Херсонисос

Антъни Генов е четвъртфиналист на двойки на "Чаланджър"-а в Херсонисос

  • 8 окт 2025 | 13:11
  • 457
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

  • 8 окт 2025 | 15:34
  • 13918
  • 27
Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

  • 8 окт 2025 | 14:50
  • 20762
  • 41
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 6006
  • 9
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 11156
  • 30
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 39680
  • 55
Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 20997
  • 31