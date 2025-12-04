Каратанчева и Стаматова са четвъртфиналистки в Анталия

Алекса Каратанчева и Юлия Стаматова се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

32-годишната Стаматова победи номер 7 в схемата Илай Йорук (Турция) с 6:4, 6:4 за 93 минути на корта.

Българката направи два ранни пробива по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част преодоля пасив от 3:4 и с три поредни части затвори мача.

В спор за място на полуфиналите Стаматова ще играе срещу Анастасия Запаринюк (Украйна).

18-годишната квалификантка Алекса Каратанчева също продължава напред след успех срещу Джулиана Бестети (Италия) със 7:5, 6:4 за час и 45 минути.

Каратанчева направи решаващ пробив в 11-ия гейм на първия сет, за да поведе в резултата, а във втория спечели подаването на съперничката си в деветия гейм и на свой сервис стигна до крайния успех.

Следващата съперничка на българката ще бъде Осеан Бабел (Франция).

До края на деня за Стаматова и Каратанчева предстояи и мачове от четвъртфиналите в надпреварата на двойки.