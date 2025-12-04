Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Диа Евтимова отпадна на двойки, класира се за втория кръг на сингъл в Дейтона Бийч

Диа Евтимова отпадна на двойки, класира се за втория кръг на сингъл в Дейтона Бийч

  • 4 дек 2025 | 12:21
  • 116
  • 0
Диа Евтимова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей кортове в Дейтона Бийч (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара. На старта Евтимова преодоля убедително Малвина Ровинска (Полша) с 6:2, 6:0 само за 64 минути.

Ровинска намали за 2:3 в първия сет, но последва серия от девет последователни гейма за 38-годишната българка. След това Диа Евтимова претърпя поражение в първия си мач от надпреварата на двойки.

Българката и румънката Елена-Теодора Кадар бяха трети поставени, но отстъпиха с 4:6, 3:6 от Зоуи Хит (САЩ) и Каролина Мартинс (Бразилия) за 77 минути игра.

Също по-късно в сряда в мач от първия кръг на сингъл шестата в схемата Гергана Топалова загуби от американката Мая Айенгар с 6:1, 2:6, 4:6. Двубоят продължи два часа и 21 минути.

Топалова спечели първия сет, но във втория изостана с 1:3. Тя намали за 2:3, но Айенгар взе следващите три гейма за 6:2.

В решителния трети сет българската тенисистка навакса пасив от 2:4 до 4:4, но американката стигна до успеха с 6:4 при четвъртия си мачбол.

