Турнирът в Хамбург ще бъде в програмата на Александър Зверев за 2026 година

Александър Зверев отново ще играе на тенис турнира в Хамбург през 2026 година, съобщиха организаторите.
Първата ракета на Германия ще участва в надпреварата от сериите АТП 500, която е подгряваща за Отркитото първенство на Франция. Зверев спечели турнира през 2023 година, но отпадна рано през миналия сезон.
"Щастлив съм, че отново ще играя в Хамбург през 2026 година. Да играя у дома винаги е нещо специално за мен и отсега мога да почувствам енергията, която носи публиката в Хамбург", каза Зверев пред официалния сайт на турнира.
Зверев направи дебюта си в турнирите от АТП точно в Хамбург през 2013 година. През 2024 година той игра и финал.
През 2026 година състезанието ще се проведе между 16 и 23 май.