Интер се прицели в италиански национал за наследник на Ян Зомер

От Интер са набелязали Гулиелмо Викарио от Тотнъм за възможен наследник на титулярния си вратар Ян Зомер, чийто договор изтича след края на сезона, твърдят “Гадзета дело спорт” и “Кориере дело спорт”.
Според техните информации Викарио има желание да се завърне в Серия “А”, като “Кориере” му дава цена от 25 млн. евро, докато “Гадзета” го определя като по-скъп с 5 млн. Също така се припомня как още през лятото на 2023 година “нерадзурите” искаха да привлекат италианския национал, но тогава той премина от Емполи при “шпорите”, с които подписа договор до лятото на 2028-а при заплата от 2,5 млн. паунда на сезон. През настоящата кампания 29-годишният страж e изиграл 19 мача за Тотнъм, в които има 25 допуснати гола и 7 сухи мрежи.
Снимки: Gettyimages