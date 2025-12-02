Популярни
Интер се прицели в италиански национал за наследник на Ян Зомер

  • 2 дек 2025 | 18:50
  • 815
  • 0

От Интер са набелязали Гулиелмо Викарио от Тотнъм за възможен наследник на титулярния си вратар Ян Зомер, чийто договор изтича след края на сезона, твърдят “Гадзета дело спорт” и “Кориере дело спорт”.

Според техните информации Викарио има желание да се завърне в Серия “А”, като “Кориере” му дава цена от 25 млн. евро, докато “Гадзета” го определя като по-скъп с 5 млн. Също така се припомня как още през лятото на 2023 година “нерадзурите” искаха да привлекат италианския национал, но тогава той премина от Емполи при “шпорите”, с които подписа договор до лятото на 2028-а при заплата от 2,5 млн. паунда на сезон. През настоящата кампания 29-годишният страж e изиграл 19 мача за Тотнъм, в които има 25 допуснати гола и 7 сухи мрежи.

Снимки: Gettyimages

