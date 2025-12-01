Франк: Нямам против освиркванията след мач, но това се надявам да не се повтаря

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк коментира основната тема около клуба в последните дни, а именно продължаващите домакински поражения и все по-осезаемото напрежение между футболистите и феновете. През уикенда “шпорите” допуснаха поражение от Фулъм на собствения си стадион, което бе трето в рамките на една седмица, след като преди това те загубиха от Арсенал и ПСЖ в Шампионската лига. Представянето срещу “котиджърс” предизвика гнева на феновете, които освиркаха Гулиелмо Викарио след грешката на вратаря, а впоследствие влязоха в лек инцидент след края на срещата и с Педро Поро.

В Тотнъм са провели специална среща след трите поредни загуби и освиркванията от трибуните

“Няма проблем феновете да са разочаровани, защото не сме печелили у дома от доста време. Ние много искам да побеждаваме, така че нямам нищо против освиркванията след мачовете, но по време на срещите се надявам, че това бе единичен инцидент и няма да се повтори повече. Не видях инцидента с Педро Поро, така че не знам точно какво е станало. В труден период сме и за моите играчи е важно да са максимално спокойни, а аз ще направя всичко възможно, за да преодолеят този момент. Този резултат ни поставя в положение на поредна загуба, но всеки мач си има история, ние загубихме срещу Фулъм в първите шест минути. Просто трябваше да продължим да работим след това. Второто полувреме бе много по-добро и се надявам, че е нещо, върху което можем да надградим,” коментира Франк.

Тотнъм е допуснал десет домакински поражения през настоящата календарна година, което е максимумът, който "шпорите" са имали в своята история. Евентуално ново домакинско поражение до края на годината ще подобри този негативен рекорд. Утре лондончани ще гостуват на друг тим в незавидно положение - Нюкасъл. "Свраките" показаха признаци на съживяване и в момента са в серия от две последователни победи.

