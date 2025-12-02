Лаутаро Мартинес: Киву ме прегръща повече от жена ми

След като капитанът на Интер Лаутаро Мартинес беше сменен рано при загубите от Милан и Атлетико Мадрид миналата седмица, медиите се опитаха да създадат впечатление за напрежение в отбора. Нападателят обаче отговори на критиките, като отбеляза два гола при важната победа като гост над Пиза и подчерта, че има отлични отношения с треньора Кристиан Киву.

„Всичко е страхотно, говорим си всеки ден, той постоянно ни прегръща, може би дори твърде много“, пошегува се Лаутаро Мартинес пред "Sky Sport Italia" по време на церемонията по връчването на наградите "Gran Gala del Calcio".

„Получавам повече прегръдки от него, отколкото от жена си, но това е неговият начин на работа. Приятно е, защото той е бил играч в тази съблекалня и разбира всичко“, добави аржентинецът.

„Имахме нужда от треньор като него, защото ни дава свобода, увереност и ни казва, че трябва да покажем всичките си качества на терена. Щастлив съм от начина, по който започна неговият период в Интер“, каза още Мартинес.

„Групата е на първо място, това е най-важното, за да намерим нова енергия и да се опитаме да спечелим трофеи. Не всички сме приятели, но въпреки това имаме добри отношения", отбеляза аржентинският национал.

„Симоне Индзаги и Киву са сходни треньори, тъй като и двамата искат да играем добър футбол. С Кристиан пресираме по-високо и се опитваме да си върнем топката веднага. Това е нещо, което се стремим да подобряваме всеки ден и досега ни донесе много ползи през сезона", обясни нападателят.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages