Интер се е насочил към хърватски талант

  • 2 дек 2025 | 14:58
  • 640
  • 0

Италианският Интер се интересува от обещаващия защитник на Хайдук (Сплит) Бранимир Млачич и планира да проведе нова среща с хърватския клуб по-късно този месец за потенциален трансфер на 18-годишния футболист, съобщава изданието Germanijak.hr.

Представители на „нерадзурите“ вече са се срещнали с директорите на Хайдук през миналата седмица. Идеята е при постигането на сделка сега, играчът да остане под наем в хърватския отбор до края на сезона. Ръководството на Интер може да си позволи да работи спокойно по преговорите за млади играчи, както в случая с хърватския централен защитник. Миланският гранд следи Млачич от известно време и в бъдеще планира да има нови срещи, може би дори още този месец, за да се стигне до решение, което да удовлетвори всички замесени страни.

Снимки: Imago

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 13:43
  • 8683
  • 12
Директор на Наполи посочи къде клубът ще иска да се подсили през януари

  • 2 дек 2025 | 13:11
  • 618
  • 0
Артета: Утре всички на “Емиратс” трябва да бъдем като животни

  • 2 дек 2025 | 12:59
  • 4868
  • 5
Доналд Тръмп ще присъства на жребия за Световното първенство

  • 2 дек 2025 | 11:51
  • 614
  • 2
Слот с добри новини за двама от контузените в Ливърпул

  • 2 дек 2025 | 11:49
  • 5716
  • 0
Нойер за бъдещето си, наследника си, Упамекано, Кейн и Шалке

  • 2 дек 2025 | 11:36
  • 1976
  • 2
Монтана 0:1 Локо (Сф), Спас Делев бележи от воле с шут от над 20 метра и го отпразнува подобаващо

  • 2 дек 2025 | 16:23
  • 5192
  • 5
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 6477
  • 3
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 12603
  • 4
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 25206
  • 32
Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 13:43
  • 8683
  • 12
Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

  • 2 дек 2025 | 15:52
  • 28241
  • 13