Интер се е насочил към хърватски талант

Италианският Интер се интересува от обещаващия защитник на Хайдук (Сплит) Бранимир Млачич и планира да проведе нова среща с хърватския клуб по-късно този месец за потенциален трансфер на 18-годишния футболист, съобщава изданието Germanijak.hr.
Представители на „нерадзурите“ вече са се срещнали с директорите на Хайдук през миналата седмица. Идеята е при постигането на сделка сега, играчът да остане под наем в хърватския отбор до края на сезона. Ръководството на Интер може да си позволи да работи спокойно по преговорите за млади играчи, както в случая с хърватския централен защитник. Миланският гранд следи Млачич от известно време и в бъдеще планира да има нови срещи, може би дори още този месец, за да се стигне до решение, което да удовлетвори всички замесени страни.
Снимки: Imago