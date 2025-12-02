Интер се е насочил към хърватски талант

Италианският Интер се интересува от обещаващия защитник на Хайдук (Сплит) Бранимир Млачич и планира да проведе нова среща с хърватския клуб по-късно този месец за потенциален трансфер на 18-годишния футболист, съобщава изданието Germanijak.hr.

Представители на „нерадзурите“ вече са се срещнали с директорите на Хайдук през миналата седмица. Идеята е при постигането на сделка сега, играчът да остане под наем в хърватския отбор до края на сезона. Ръководството на Интер може да си позволи да работи спокойно по преговорите за млади играчи, както в случая с хърватския централен защитник. Миланският гранд следи Млачич от известно време и в бъдеще планира да има нови срещи, може би дори още този месец, за да се стигне до решение, което да удовлетвори всички замесени страни.

𝙍𝙚𝙢𝙚𝙢𝙗𝙚𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙣𝙖𝙢𝙚

🛡️ Branimir Mlačić |🇭🇷 2007

- Hajduk Split

-Center Back | 1.92m

✅Cool-headed and courageous

✅Superior in aerial duels

✅Very strong in 1v1 situations

✅Effective at short-range dribbling

➝ Could be one of Europe's new generation of center backs pic.twitter.com/nKjctgARaK — Hamit/Analysis 🇩🇰🇸🇪🇫🇮 (@GalaScout1ng) August 19, 2025

Снимки: Imago