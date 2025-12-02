Популярни
Шеф на Интер разкри дали клубът планира нови попълнения през зимата

  • 2 дек 2025 | 16:22
  • 126
  • 0

Спортният директор на Интер Пиеро Аузилио беше категоричен, че клубът не изпитва нужда да привлече нови попълнения през зимния трансферен прозорец. Той също така увери, че ръководството въобще не е изненадано от представянето на Кристиан Киву като треньор на тима.

“Последните няколко години свидетелстват за начина, по който избираме да действаме на пазара. Все по-убедени сме, че определени неща трябва да се правят през лятото, защото така треньорът има време да опознае всекиго, а също така можем да чакаме за някои играчи. През януари обаче няма подобни възможности.  Анди Диуф е доказателство за това. Той пристигна в последната минута и въобще не беше част от предсезонната подготовка. На него му беше необходимо да опознае съотборниците си, треньора, тактиката, новото първенство и местния език. Това е един различен свят за него. Сега обаче някои хора осъзнават, че той е добър футболист. Може би ще ни е трудно да намерим възможности за нови попълнения през януари, защото играем през три дни и няма време да ги интегрираме. Честно казано, в момента не изпитваме подобна нужда. Мислим, че имаме завършен и конкурентоспособен състав за нашите цели.

Не, няма да дойде никой с характеристиките на Адемола Луукман. Никога не съм отричал за интерес към него. Помислихме за този вариант, но тогава, след Световното клубно първенство, осъзнахме, че щеше да е трудно, а вероятно и нямаше да е най-доброто нещо да променим нашата схема на игра, която е дала на тима толкова много гаранции и отлични резултати. Киву направи някои оценки заедно с нас и нека не забравяме израстването на Франческо Пио Еспозито. Така че при схемата 3-5-2 мисля, че са ни достатъчни четиримата нападатели, с които разполагаме. Ако останем с тази схема, значи сме запълнени и нямаме нужда от подсилване.

Проблемът се крие точно в това, за което ни казвате, че трябва да търсим, а именно заместници. Ние имаме силен и конкурентоспособен състав. Тази година, освен Мануел Аканжи, привлякохме няколко млади играчи, които пристигнаха като алтернативи на ключови футболисти. Не е лесно да намериш играчи, които да заемат местата на Дензъл Дъмфрис, Николо Барела, Маркюс Тюрам, Лаутаро Мартинес… Опитахме да направим различен трансферен пазар от тези през последните години, в които се фокусирахме върху свободни агенти и малко по-подготвени футболисти. Убедени сме, че съставът е силен и че се е подобрил по отношение на алтернативите. Дори не бих ги нарекъл резерви, а играчи, които ни дават нови възможности. В атака сме много подсигурени с Пио и Анже-Йоан Бони, отдясно имаме Матео Дармиан и Луиш Енрике, Диуф започна да се доказва, а Карлос Аугусто също е опция. Мисля, че ще си останем така.

Мога да кажа, че аз бях сред първите, които се влюбиха в треньора Киву, защото го доведох в клуба и като футболист. Помня как по заръка на Масимо Морати отидох в Рим, за да взема Киву и да отлетим за Милано. Така че имам много специална връзка с него, включително заради тази случка. Определно не сме изненадани от всичко, което този човек демонстрира не само като професионалист, но и като наставник. Неговите принципи са неща, за които вече знаехме, така че със сигурност  за нас, ръководителите, те въобще не са изненада”, коментира Аузилио по време на Gran Gala del Calcio.

Снимки: Gettyimages

