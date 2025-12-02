Популярни
Хаджар: Благодарен съм за възможността да се състезавам на най-високо ниво

  • 2 дек 2025 | 18:19
В края на впечатляващата си дебютна кампания във Формула 1 Исак Хаджар получава шанс да е съотборник на Макс Верстапен в Ред Бул догодина.

„Много съм благодарен на Ред Бул, че ми дадоха възможността и доверието да се състезавам на най-високо ниво във Формула 1 – заяви Хаджар. – След всичката усилена работа, която вложих откакто съм пилотна Рейсинг Булс, това е страхотна награда. Записах много възходи и спадове в кариерата ми, но Ред Бул запазиха вяра в мен и да ми помагат да вървя напред.

„Тази година с Рейсинг Булс е страхотна, научих много и спечелих първия си подиум във Формула 1. Вече съм много по-добър пилот и човек, благодарение на подкрепата и подготовката, осъществена с тима.

„Чувствам се готов да премина в Ред Бул и съм щастлив и горд от факта, че те мислят същото за мен. Това е страхотно решение, ще мога да работя с най-добрите и да се уча от Макс, нямам търпение за това.“

Снимки: Gettyimages

