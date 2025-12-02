Хаджар: Благодарен съм за възможността да се състезавам на най-високо ниво

В края на впечатляващата си дебютна кампания във Формула 1 Исак Хаджар получава шанс да е съотборник на Макс Верстапен в Ред Бул догодина.

„Много съм благодарен на Ред Бул, че ми дадоха възможността и доверието да се състезавам на най-високо ниво във Формула 1 – заяви Хаджар. – След всичката усилена работа, която вложих откакто съм пилотна Рейсинг Булс, това е страхотна награда. Записах много възходи и спадове в кариерата ми, но Ред Бул запазиха вяра в мен и да ми помагат да вървя напред.

Isack Hadjar has made himself impossible to ignore in 2025 👀#F1 pic.twitter.com/mH7torQGqB — Formula 1 (@F1) December 2, 2025

Официално: Хаджар става съотборник на Верстапен

„Тази година с Рейсинг Булс е страхотна, научих много и спечелих първия си подиум във Формула 1. Вече съм много по-добър пилот и човек, благодарение на подкрепата и подготовката, осъществена с тима.

„Чувствам се готов да премина в Ред Бул и съм щастлив и горд от факта, че те мислят същото за мен. Това е страхотно решение, ще мога да работя с най-добрите и да се уча от Макс, нямам търпение за това.“

Юки Цунода остава резерва за следващия сезон

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages