Верстапен призна, че има нужда от още една стратегическа победа

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен се съмнява, че Ред Бул ще успее да победи Макларън с “чисто темпо” в предстоящото този уикенд последно състезание за сезона, което трябва да определи новия световен шампион. Макс спечели последните две състезания и има шанс за пета поредна световна титла.

Но за да стане Верстапен шампион, той не само трябва да спечели състезанието в Абу Даби, но и Ландо Норис да не стигне до подиума. Макс очаква, че уикендът на “Яс Марина” ще е труден и предположи, че трасето там ще е по-подходящо за автомобила на Макларън.

It all comes down to Abu Dhabi 🍿



Here's how we could be crowning one of THREE possible world champions at the most epic title decider in years 🏆#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/E2vDCG47Pc — Formula 1 (@F1) December 2, 2025

В Макларън фатално са подценили темпото на Верстапен

“Надявам се, че уикендът ще започне добре за нас. Това много ще ни помогне. Но мисля, че по отношение на чистото темпо, ще е трудно - обясни Макс. - Състезание като това в Катар показва, че не всичко е лесно предвидимо, че в него може да се случи всичко. Така че сега отново разчитам на нещо подобно.

“Трябва да сме реалисти. По отношение на чистото темпо, ние не сме на нивото на Макларън. Но в същото време, когато в сметката включим и стратегията и когато вземаме правилните решения в правилния момент, може и да имаме възможност за успех.”

В Макларън ще обсъждат заповеди от бокса за Абу Даби

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages