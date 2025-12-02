Популярни
Верстапен призна, че има нужда от още една стратегическа победа

  • 2 дек 2025 | 15:19
Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен се съмнява, че Ред Бул ще успее да победи Макларън с “чисто темпо” в предстоящото този уикенд последно състезание за сезона, което трябва да определи новия световен шампион. Макс спечели последните две състезания и има шанс за пета поредна световна титла.

Но за да стане Верстапен шампион, той не само трябва да спечели състезанието в Абу Даби, но и Ландо Норис да не стигне до подиума. Макс очаква, че уикендът на “Яс Марина” ще е труден и предположи, че трасето там ще е по-подходящо за автомобила на Макларън.

“Надявам се, че уикендът ще започне добре за нас. Това много ще ни помогне. Но мисля, че по отношение на чистото темпо, ще е трудно - обясни Макс. - Състезание като това в Катар показва, че не всичко е лесно предвидимо, че в него може да се случи всичко. Така че сега отново разчитам на нещо подобно.

“Трябва да сме реалисти. По отношение на чистото темпо, ние не сме на нивото на Макларън. Но в същото време, когато в сметката включим и стратегията и когато вземаме правилните решения в правилния момент, може и да имаме възможност за успех.”

