Рованпера стартира новата си кариера през януари в Нова Зеландия

Двукратният световен рали шампион Кале Рованпера обяви днес, че новата му състезателна кариера ще стартира през януари в Нова Зеландия. 25-годишният финландецът напусна WRC след края на сезона и през 2026 ще се състезава в японската Супер Формула, но преди това ще мине през новозеландската Формула Регионал.
Шампионатът в Нова Зеландия ще се проведе през тяхното лято - януари и февруари и включва 4 кръга - по два на Северния и Южния остров, като Кале ще кара за Hiteck Grand Prix.
Шампионатът стартира на 9-11 януари на пистата “Хамптън Даунс”, което означава, че Рованпера няма да има много дълга новогодишна почивка, а ако спечели титлата, Кале ще започне събирането на точки за суперлиценза за Формула 1.
Сезонът в японската Супер Формула стартира през пролетта, като там програмата включва 12 кръга, а Кале предвижда да кара в Япония две години и след това, ако има успехи и скорост - да се пробва във Формула 2 с идеята да се бори за място във Формула 1.
Снимки: Gettyimages