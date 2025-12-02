Рованпера стартира новата си кариера през януари в Нова Зеландия

Двукратният световен рали шампион Кале Рованпера обяви днес, че новата му състезателна кариера ще стартира през януари в Нова Зеландия. 25-годишният финландецът напусна WRC след края на сезона и през 2026 ще се състезава в японската Супер Формула, но преди това ще мине през новозеландската Формула Регионал.

Шампионатът в Нова Зеландия ще се проведе през тяхното лято - януари и февруари и включва 4 кръга - по два на Северния и Южния остров, като Кале ще кара за Hiteck Grand Prix.

What a finale to the 2025 season 🤩 Thank you, Saudi Arabia 🙏#WRC | #RallySaudiArabia 🇸🇦 pic.twitter.com/OwEHCHWgcj — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) December 2, 2025

Юха Канкунен: Себастиен Ожие е най-великият за всички времена!

Шампионатът стартира на 9-11 януари на пистата “Хамптън Даунс”, което означава, че Рованпера няма да има много дълга новогодишна почивка, а ако спечели титлата, Кале ще започне събирането на точки за суперлиценза за Формула 1.

Сезонът в японската Супер Формула стартира през пролетта, като там програмата включва 12 кръга, а Кале предвижда да кара в Япония две години и след това, ако има успехи и скорост - да се пробва във Формула 2 с идеята да се бори за място във Формула 1.

I will be starting my single seater journey in January with Hitech in the New Zealand's Castrol Toyota Formula Regional Oceania Trophy.



The 2026 championship will race over four consecutive weekends with two rounds in New Zealand’s North Island and two in the South Island. pic.twitter.com/AS1sJvrsds — Kalle Rovanperä (@KalleRovanpera) December 2, 2025

Рованпера разплака навигатора си след финала

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages