Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Рованпера стартира новата си кариера през януари в Нова Зеландия

Рованпера стартира новата си кариера през януари в Нова Зеландия

  • 2 дек 2025 | 13:58
  • 195
  • 0
Рованпера стартира новата си кариера през януари в Нова Зеландия

Двукратният световен рали шампион Кале Рованпера обяви днес, че новата му състезателна кариера ще стартира през януари в Нова Зеландия. 25-годишният финландецът напусна WRC след края на сезона и през 2026 ще се състезава в японската Супер Формула, но преди това ще мине през новозеландската Формула Регионал.

Шампионатът в Нова Зеландия ще се проведе през тяхното лято - януари и февруари и включва 4 кръга - по два на Северния и Южния остров, като Кале ще кара за Hiteck Grand Prix.

Юха Канкунен: Себастиен Ожие е най-великият за всички времена!
Юха Канкунен: Себастиен Ожие е най-великият за всички времена!

Шампионатът стартира на 9-11 януари на пистата “Хамптън Даунс”, което означава, че Рованпера няма да има много дълга новогодишна почивка, а ако спечели титлата, Кале ще започне събирането на точки за суперлиценза за Формула 1.

Сезонът в японската Супер Формула стартира през пролетта, като там програмата включва 12 кръга, а Кале предвижда да кара в Япония две години и след това, ако има успехи и скорост - да се пробва във Формула 2 с идеята да се бори за място във Формула 1.

Рованпера разплака навигатора си след финала
Рованпера разплака навигатора си след финала
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Фернандо Алонсо ще става баща?

Фернандо Алонсо ще става баща?

  • 2 дек 2025 | 13:37
  • 666
  • 0
В Макларън фатално са подценили темпото на Верстапен

В Макларън фатално са подценили темпото на Верстапен

  • 2 дек 2025 | 13:29
  • 650
  • 0
Шефът на Ред Бул останал “много изненадан” от грешката на Макларън

Шефът на Ред Бул останал “много изненадан” от грешката на Макларън

  • 2 дек 2025 | 12:59
  • 565
  • 0
В Макларън ще обсъждат заповеди от бокса за Абу Даби

В Макларън ще обсъждат заповеди от бокса за Абу Даби

  • 2 дек 2025 | 12:47
  • 1155
  • 1
Шампионът във Формула 2 се присъедини към програмата на Макларън

Шампионът във Формула 2 се присъедини към програмата на Макларън

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 956
  • 0
Люис Хамилтън: Имам много бележки за нещата, които трябва да подобрим

Люис Хамилтън: Имам много бележки за нещата, които трябва да подобрим

  • 2 дек 2025 | 11:08
  • 839
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 3965
  • 1
11-те на Монтана и Локо (Сф)

11-те на Монтана и Локо (Сф)

  • 2 дек 2025 | 14:38
  • 384
  • 0
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 18888
  • 24
Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

  • 2 дек 2025 | 08:00
  • 7505
  • 9
Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 13:43
  • 3270
  • 2
Втора лига на живо: втори гол в Разград

Втора лига на живо: втори гол в Разград

  • 2 дек 2025 | 14:00
  • 25332
  • 11