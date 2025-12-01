Съпругата на Ожие го изненада с празненство

Вече 9-кратният световен рали шампион Себастиен Ожие сподели в социалните мрежи, че съпругата му Андреа Кайзер го е изненадала с купон с приятели при прибирането му от Саудитска Арабия. Себ завърши трети в последния кръг от сезона в WRC - “Саудитска Арабия” и това му донесе деветата титла, с която той се изравни със сънародника си Себастиен Льоб.

Веднага след края на ралито Ожие потвърди очакванията на феновете си за догодина и уточни, че ще кара в 10 ралита, ще се бори отново за титлата и обясни, че ще стартира в състезания, които не съвпадат с ученическите ваканции в Германия. От години Себ и семейството му живеят в Германия.

“Спонтанните партита винаги са най-хубави. Благодаря на чудесната ми съпруга Андреа Кайзер за организирането на това. Благодаря на всички за невероятното количество прекрасни съобщения, които получих, след като спечелих деветата титла”, написа Ожие, а сред гостите беше и германският пистов пилот Рене Раст, който в последните години се състезава в DTM.

