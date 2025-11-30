Популярни
  • 30 ное 2025 | 18:18
  • 556
  • 0
Билетите за Лудогорец - ПАОК в продажба от утре

ПФК „Лудогорец“ се обърна към своите фенове, че билетите за мача от основната фаза на Лига Европа срещу ПАОК ще бъдат в свободна продажба от 1 декември (понеделник). Двубоят ще се играе на 11 декември от 19:45 ч. на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград.

Билети могат да бъдат закупени на клубната база „Гнездо на орли“ всеки ден от 10:00 ч. до 18:00 ч.

ВАЖНО:

Билетите ще бъдат поименни. При покупка е необходимо да бъде представен документ за самоличност. При получаване на билета купувачът трябва да провери съответствието между имената в документа за самоличност и изписаното на билета.

При несъответствие между имената в билета и документа за самоличност съответното лице няма да бъде допуснато до спортния обект.

Цени на билетите за мача с ПАОК:

Сектор В, блокове 2, 3, 4 и 5 – 50 лв.
Сектор В, блокове 1 и 6 – 20 лв.
Сектор „Моци“ – 15 лв.

"Бъди на стадиона! Подкрепи „орлите“ в техния европоход!", призовават разградчани.

