  Sportal.bg
  Футбол свят
  3. Фенове на съперник на Лудогорец в Европа удряха и ритаха играчи на тима

Фенове на съперник на Лудогорец в Европа удряха и ритаха играчи на тима

  • 1 дек 2025 | 18:00
  • 1245
  • 0
Фенове на съперник на Лудогорец в Европа удряха и ритаха играчи на тима

Отборът на Ница, който ще бъде съперник на Лудогорец в последния кръг от груповата фаза на Лига Европа в края на януари, бе причакан от около 400 привърженици на тима на клубната база след поредната загуба - този път от Лориен с 1:3. Тимът от Лазурния бряг има само поражения в Лига Европа, а в Лига 1 е на десето място, но е в серия от четири поредни загуби, като последният му успех е срещу Лил в края на октомври.

Феновете по-скоро подкрепиха треньора на тима Франк Ез, но искаха обяснение от спортния директор Флориан Морис за неуспешната селекция, както и от някои футболисти, които според тях не се влагат максимално, като сред тях са Жереми Бога и Терем Мофи.

При пристигането си на летището играчите са били информирани, че 200 феновете ги чакат на тренировъчната база. В автобуса те са изразили притеснение от евентуална среща с привържениците. Оказало се, че тези опасения са били основателни. На базата имало около 400 фена. На един от тях е било позволено да се качи в автобуса. Той заплашил футболистите и им наредил да слязат.

Играчите се подчинили и тогава напрежението нарастнало. Част от феновете нападнали футболистите с обиди и физически, като най-сериозните атаки били към Бога и Мофи. Двамата нападатели били удряни, ритани и наплюти. Спортният директор Флориан Морис също получил удар преди да бъде отведен от охраната. Гардовете действали доста добронамерено към феновете, но след като ситуацията ескалирала се намесили.

"Трябва да сме ясни - срещу Анже идния уикенд ще бъде мач за оцеляване. Трябва да правим усилия да играе като отбор, да си помагаме. Изглежда така, сякаш нямаме достатъчно желание. Надявам се, че ще успеем да се вдигнем. Ще се боря за това", каза треньорът Ез пред феновете. Думата взе и един от лидерите на тима - Софиан Диоп, който се опита да успокои привържениците. "Знаем, че в момента сме жалки. Но се кълна, че даваме максимума, просто не се получава. Падаме от Лориен, който се бори да не изпадне", каза той.

