В Макларън ще обсъждат заповеди от бокса за Абу Даби

Тим шефът на Макларън Андреа Стела потвърди, че от отбора не искат да “изненадат” Ландо Норис и Оскар Пиастри с използването на заповеди от бокса на финала на сезона във Формула 1 в Абу Даби и затова този въпрос ще бъде обсъден с пилотите. Стела уточни, че тимът ще проведе “още разговори” с пилотите по темата, но бързо след това допълни, че няма да има заповеди от бокса, ако и двамата “са в състояние” да се борят за световната титла.

Стела натърти, че “философията и подходът на отбора няма да се промени”, но самото признание, че ще има дискусия за заповедите от бокса е смекчаване на позицията на Макларън по въпроса, като това е индиректно признание, че в подходящ момент те могат да бъдат използвани.

Шампионът във Формула 2 се присъедини към програмата на Макларън

Преди последното състезание във Формула 1 за сезона Норис е начело в класирането, следван на 12 точки от Макс Верстапен и на 16 от Оскар Пиастри.

“Ние искаме да сме честни спрямо нашите пилоти, искаме честно състезание и искаме да се състезаваме така, че това да не е изненада за пилотите ти - заяви Стела. - Затова преди Абу Даби ще има още разговори сд Ландо и Оскар и ние ще потвърдим нашия подход към състезанията.

Как ще се отрази на Пиастри липсата на една тренировка?

“Но мога да потвърдя следното: ако някой от нашите пилоти е в състояние да преследва титлата, ние ще уважим това, но ще видим какъв сценарий ще се развие. Ако другият пилот има шанс да спечели, няма да има заповеди от бокса.”

Зак Браун: Трябва да спрем да правим такива грешки

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages