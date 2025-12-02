Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Макларън ще обсъждат заповеди от бокса за Абу Даби

В Макларън ще обсъждат заповеди от бокса за Абу Даби

  • 2 дек 2025 | 12:47
  • 1150
  • 1

Тим шефът на Макларън Андреа Стела потвърди, че от отбора не искат да “изненадат” Ландо Норис и Оскар Пиастри с използването на заповеди от бокса на финала на сезона във Формула 1 в Абу Даби и затова този въпрос ще бъде обсъден с пилотите. Стела уточни, че тимът ще проведе “още разговори” с пилотите по темата, но бързо след това допълни, че няма да има заповеди от бокса, ако и двамата “са в състояние” да се борят за световната титла.

Стела натърти, че “философията и подходът на отбора няма да се промени”, но самото признание, че ще има дискусия за заповедите от бокса е смекчаване на позицията на Макларън по въпроса, като това е индиректно признание, че в подходящ момент те могат да бъдат използвани.

Шампионът във Формула 2 се присъедини към програмата на Макларън
Шампионът във Формула 2 се присъедини към програмата на Макларън

Преди последното състезание във Формула 1 за сезона Норис е начело в класирането, следван на 12 точки от Макс Верстапен и на 16 от Оскар Пиастри.

“Ние искаме да сме честни спрямо нашите пилоти, искаме честно състезание и искаме да се състезаваме така, че това да не е изненада за пилотите ти - заяви Стела. - Затова преди Абу Даби ще има още разговори сд Ландо и Оскар и ние ще потвърдим нашия подход към състезанията.

Как ще се отрази на Пиастри липсата на една тренировка?
Как ще се отрази на Пиастри липсата на една тренировка?

“Но мога да потвърдя следното: ако някой от нашите пилоти е в състояние да преследва титлата, ние ще уважим това, но ще видим какъв сценарий ще се развие. Ако другият пилот има шанс да спечели, няма да има заповеди от бокса.”

Зак Браун: Трябва да спрем да правим такива грешки
Зак Браун: Трябва да спрем да правим такива грешки
 Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Фернандо Алонсо ще става баща?

Фернандо Алонсо ще става баща?

  • 2 дек 2025 | 13:37
  • 649
  • 0
В Макларън фатално са подценили темпото на Верстапен

В Макларън фатално са подценили темпото на Верстапен

  • 2 дек 2025 | 13:29
  • 633
  • 0
Шефът на Ред Бул останал “много изненадан” от грешката на Макларън

Шефът на Ред Бул останал “много изненадан” от грешката на Макларън

  • 2 дек 2025 | 12:59
  • 558
  • 0
Шампионът във Формула 2 се присъедини към програмата на Макларън

Шампионът във Формула 2 се присъедини към програмата на Макларън

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 952
  • 0
Люис Хамилтън: Имам много бележки за нещата, които трябва да подобрим

Люис Хамилтън: Имам много бележки за нещата, които трябва да подобрим

  • 2 дек 2025 | 11:08
  • 831
  • 2
Ред Бул заменя Юки Цунода с Исак Хаджар за Абу Даби

Ред Бул заменя Юки Цунода с Исак Хаджар за Абу Даби

  • 2 дек 2025 | 09:36
  • 1368
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 3728
  • 1
11-те на Монтана и Локо (Сф)

11-те на Монтана и Локо (Сф)

  • 2 дек 2025 | 14:38
  • 280
  • 0
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 18800
  • 24
Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

  • 2 дек 2025 | 08:00
  • 7471
  • 9
Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 13:43
  • 3185
  • 2
Втора лига на живо: втори гол в Разград

Втора лига на живо: втори гол в Разград

  • 2 дек 2025 | 14:00
  • 25289
  • 11