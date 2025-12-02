Популярни
В Макларън фатално са подценили темпото на Верстапен

  • 2 дек 2025 | 13:29
  • 643
  • 0

Решението на Макларън да не повика своите пилоти Оскар Пиастри и Ландо Норис в бокса при излизането на колата за сигурност на пистата в 7 обиколка означаваше, че те трябваше да гонят до финала новия лидер Макс Верстапен. Със сигурност в екипа на Андреа Стела са били наясно с това.

Но тук идва втората част от фаталната им грешка - в Макларън не са имали ясна представа колко по-бързи са Норис и Пиастри от Верстапен и какво е неговото реално темпо.

От бокса дадоха на Оскар време, което той да постигне, за да се бори с Верстапен, но впоследствие то се оказа с 1 секунда на обиколка по-бавно от необходимото. След първия си бокс Пиастри започна да се притеснява по радиото, че не се движи достатъчно бързо, за да догони Макс и от тима му предложиха да направи по-рано втория си бокс.

Но и тази промяна в стратегията не помогна - Пиастри с лекота слезе под целта от 1:24 минути за обиколка, но пак не догонваше бързо Верстапен, който точно тогава демонстрира, че също има темпо в резерв и това обезсили усилията на Макларън.

Снимки: Gettyimages

