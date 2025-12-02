Популярни
  Барселона
  Де Йонг отпадна за мача с Атлетико

Де Йонг отпадна за мача с Атлетико

  • 2 дек 2025 | 14:47
  • 905
  • 0
Де Йонг отпадна за мача с Атлетико

Халфът на Барселона Френки де Йонг отпадна от групата на каталунците за днешния сблъсък с Атлетико Мадрид. Причината за това е, че нидерландецът има треска. Де Йонг не взе участие и в срещата с Алавес през уикенда, като тогава отсъстваше по лични причини. Заради това и младият Томи Маркес попадна в групата на Ханзи Флик за втори пореден двубой.

Извън състава е и Роналд Араухо, който получи безсрочен отпуск от клуба след отправено искане за период на отсъствие.

Фермин Лопес, Тер Стеген и Гави са все още извън сметките. Педри и Рафиня, които вече се завърнаха в игра, най-вероятно ще започнат като титуляри тази вечер.

Атлетико Мадрид ще е без Маркос Йоренте и Робин Льо Норман, които са контузени.

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 13:43
  • 8654
  • 12
Директор на Наполи посочи къде клубът ще иска да се подсили през януари

Директор на Наполи посочи къде клубът ще иска да се подсили през януари

  • 2 дек 2025 | 13:11
  • 618
  • 0
Артета: Утре всички на “Емиратс” трябва да бъдем като животни

Артета: Утре всички на “Емиратс” трябва да бъдем като животни

  • 2 дек 2025 | 12:59
  • 4857
  • 5
Доналд Тръмп ще присъства на жребия за Световното първенство

Доналд Тръмп ще присъства на жребия за Световното първенство

  • 2 дек 2025 | 11:51
  • 614
  • 2
Слот с добри новини за двама от контузените в Ливърпул

Слот с добри новини за двама от контузените в Ливърпул

  • 2 дек 2025 | 11:49
  • 5709
  • 0
Нойер за бъдещето си, наследника си, Упамекано, Кейн и Шалке

Нойер за бъдещето си, наследника си, Упамекано, Кейн и Шалке

  • 2 дек 2025 | 11:36
  • 1976
  • 2
Монтана 0:1 Локо (Сф), Спас Делев бележи от воле с шут от над 20 метра и го отпразнува подобаващо

Монтана 0:1 Локо (Сф), Спас Делев бележи от воле с шут от над 20 метра и го отпразнува подобаващо

  • 2 дек 2025 | 16:23
  • 5163
  • 5
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 6434
  • 3
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 12570
  • 4
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 25167
  • 32
Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 13:43
  • 8654
  • 12
Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

  • 2 дек 2025 | 15:52
  • 28222
  • 13