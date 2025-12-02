Де Йонг отпадна за мача с Атлетико

Халфът на Барселона Френки де Йонг отпадна от групата на каталунците за днешния сблъсък с Атлетико Мадрид. Причината за това е, че нидерландецът има треска. Де Йонг не взе участие и в срещата с Алавес през уикенда, като тогава отсъстваше по лични причини. Заради това и младият Томи Маркес попадна в групата на Ханзи Флик за втори пореден двубой.

Извън състава е и Роналд Араухо, който получи безсрочен отпуск от клуба след отправено искане за период на отсъствие.

Фермин Лопес, Тер Стеген и Гави са все още извън сметките. Педри и Рафиня, които вече се завърнаха в игра, най-вероятно ще започнат като титуляри тази вечер.

Атлетико Мадрид ще е без Маркос Йоренте и Робин Льо Норман, които са контузени.