Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

Барселона и Атлетико Мадрид ще се изправят един срещу друг в изтеглен мач от 19-ия кръг на Ла Лига. Двубоят на "Спотифай Камп Ноу" ще започне в 22:00 часа и ще бъде ръководен от Рикардо Де Бургос. Сблъсъкът е много важен и за двата тима, които имат амбиции за шампионската титла и са разделяни само от 3 точки.

Барселона заема първото място в Ла Лига с 34 точки след 14 изиграни мача. Головата разлика на каталунците е 39:16, като те са тимът с най-резултатна атака от началото на сезона.



Атлетико Мадрид се намира на четвърта позиция с 31 точки. "Дюшекчиите" се отличават с изключително стабилна защита, допуснала само 11 гола, докато в нападение са реализирали 27 попадения.

Барселона демонстрира силна форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и една загуба. През уикенда "блаугранас" победиха Алавес с 3:1, преди това разгромиха Атлетик Билбао с 4:0 и надделяха над Селта с 4:2. Единствената им загуба дойде в Шампионска лига срещу Челси с 0:3, а в същия турнир записаха и равенство 3:3 срещу Брюж.



Атлетико Мадрид е в още по-впечатляваща серия със 7 последователни победи - срещу Овиедо с 2:0, Интер с 2:1, Хетафе с 1:0, Леванте с 3:1, Роял Юнион СЖ с 3:1, Севиля с 3:0 и Бетис с 2:0. "Лос колчонерос" стопиха изоставането си от лидерите и при успеха днес ще се изравнят с Барса.

Барселона продължава да се справя без Марк-Андре тер Стеген, който е контузен. Младият Жоан Гарсия отново ще застане между гредите. Каталунците не могат да разчитат на полузащитниците Гави и Фермин Лопес. В предни позиции ще се разчита на триото Ламин Ямал, Роберт Левандовски и Рафиня.



За Атлетико Мадрид основните отсъстващи са Маркос Йоренте и Робин Льо Норман, които са извън строя поради травми. Очаква се Хулиан Алварес да води атаката на "дюешкчиите" заедно с Антоан Гризман, а Александър Сьорлот вероятно ще се включи след почивката.

За последно двата отбора се срещнаха на 2 април 2025 г. в мач от Купата на краля, когато Барселона победи Атлетико Мадрид като гост с 1:0 и елиминира съперника си. Преди това, в мач от Ла Лига на 16 март 2025 г., каталунците отново надделяха над "дюшекчиите" с 4:2 на "Метрополитано".



Атлетико спечели само един от последните си 9 мача среща Барса - 2:1 като гост на 21 декември 2024 г.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages