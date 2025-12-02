Люис Хамилтън: Имам много бележки за нещата, които трябва да подобрим

Седемкратният шампион във Формула 1 Люис Хамилтън разкри, че има „много бележки“ за отбора си Ферари, които да „подобри“ след уикенда за Гран При на Катар. Хамилтън отпадна в първата част на квалификацията за спринта в петък и квалификацията в събота, преди да завърши 12-ти в основното състезание - най-лошото му класиране за сезона.

Our last race week of the year is here 🇦🇪👊 pic.twitter.com/2Et9zECnwy — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 1, 2025

Британският пилот заяви, че е усещал колата си като „невероятна битка“, а изглежда е на път да приключи първия си сезон в червено без подиум, след като беше завършвал поне едно състезание в челната тройка всяка година, откакто се присъедини към Формула 1 през 2007 година.

„Определено беше най-предизвикателната година както в колата, така и извън нея. Имам толкова много бележки по отношение на нещата, които трябва да подобрим“, коментира Хамилтън пред Sky Sports.



„Времето ще покаже дали ще действаме по тези въпроси и ще запазим нещата, които са добри, като ще променим нещата, които не са, а такива има много. Буквално няма причина да не можем да поправим тези неща, ако просто ги приложим на практика. Надявам се, че ще постигнем напредък“, каза още пилотът на Ферари.

You know what? It’s December 1st 🎄 pic.twitter.com/lq6VI0JSgJ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 1, 2025

Люис Хамилтън заяви след надпреварата за Гран При на Лас Вегас през ноември, че „не гледа с нетърпение“ към следващата година, въпреки новите правила, които предоставят възможност на отборите да се придвижат напред в йерархията.

Шефът на отбора Фредерик Васьор каза: „Това настроение се случва 10 минути след трудно състезание и напълно разбирам чувството на неудовлетвореност.“

December forecast: one last race this year 🤝 pic.twitter.com/3IuFDhzFGF — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 1, 2025

„Когато казва, че „не е фокусиран върху 2026 година“ това е, защото Люис е концентриран върху собственото си състезание, което беше трудно. Трябва да извлечем положителното от това разочарование. Приемаме го като положителна реакция. Трябва да се подобрим, това е ясно“, потвърди Васьор.

