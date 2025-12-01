Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Конте: Да дойдеш на "Олимпико" и да играеш с авторитет, не е лесно

Конте: Да дойдеш на "Олимпико" и да играеш с авторитет, не е лесно

  • 1 дек 2025 | 05:55
  • 589
  • 0

Треньорът на Наполи Антонио Конте бе щастлив от победата с 1:0 над Рома на "Олимпико". Той похвали играчите си за начина, по който тя бе постигната: "с авторитет и постоянни атаки". Според него този успех е напълно заслужен.

„Да дойдеш на „Олимпико“ и да играеш с такъв авторитет, както ние, да атакуваш постоянно, не е лесно. Рома идваше след серия от положителни резултати, бяха пред нас в класирането и са много добър отбор. Доволен съм, защото видях представяне с характер от момчетата, погледнахме ги в очите от самото начало. Много съм доволен. Въпреки всичко казано, не можем да увъртаме – намираме се в много труден период с толкова много контузени играчи и това ще продължи още известно време. Не че се притеснявам, но се надявам играчите, с които разполагам сега, да останат здрави, иначе ще имаме още повече проблеми“, започна Конте.

„Добрата новина е, че отборът реагира страхотно на всички тези отсъствия. Трябваше да сменим тактическата система и се върнахме към 3-4-2-1, която използвах в самото начало, когато пристигнах в Наполи. Това е продиктувано единствено от броя на халфовете, с които разполагаме в момента, а именно Лоботка и Мактоминей. Някои казваха, че Мактоминей е жертван в тази система, но според мен това също е неговата роля, той е халф тип „box to box“. Не можехме да направим нищо друго, тъй като само Елмас е алтернатива, а това дори не е неговата роля, докато Вергара е от младежката академия и в крайна сметка ще трябва да играе, защото ако един от тези двама халфове отсъства, нямаме никой друг“, допълни специалистът.

Наполи надхитри и изпревари Рома
Наполи надхитри и изпревари Рома

„Тези момчета доказват своя ентусиазъм, глад и решителност всеки ден. Това ни позволи да спечелим Скудетото миналия сезон – нещо невероятно. Ще направим всичко възможно да го защитим този сезон, надявайки се да няма повече дългосрочни контузии“, допълни Конте.

Въпреки че Рома владееше топката през голяма част от мача, единственият им реален шанс дойде в последната минута след спасяването с една ръка на Ваня Милинкович-Савич при удара на Томазо Балданци.

„Наистина съм щастлив за момчетата, защото това е момент, в който трябва да облечем броня и да влезем във война. Трябва да се справяме с наличните средства, но продължаваме с този ентусиазъм, обединени и преодолявайки всяко препятствие по пътя си“, каза още Конте.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Викинг е новият шампион на Норвегия

Викинг е новият шампион на Норвегия

  • 1 дек 2025 | 01:22
  • 1286
  • 0
Атанас Чернев беше сменен след 33 минути при тежко поражение на Ещрела Амадора от Спортинг

Атанас Чернев беше сменен след 33 минути при тежко поражение на Ещрела Амадора от Спортинг

  • 1 дек 2025 | 00:46
  • 1019
  • 0
Тонислав Йорданов пропусна гръмка победа на Кишварда

Тонислав Йорданов пропусна гръмка победа на Кишварда

  • 1 дек 2025 | 00:20
  • 952
  • 0
Лион "разпердушини" десет "канарчета"

Лион "разпердушини" десет "канарчета"

  • 1 дек 2025 | 00:05
  • 997
  • 0
След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

  • 30 ное 2025 | 23:56
  • 23345
  • 254
Наполи надхитри и изпревари Рома

Наполи надхитри и изпревари Рома

  • 30 ное 2025 | 23:42
  • 6466
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

  • 30 ное 2025 | 22:56
  • 97152
  • 93
"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

  • 30 ное 2025 | 19:23
  • 111304
  • 616
След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

  • 30 ное 2025 | 23:56
  • 23345
  • 254
Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

  • 30 ное 2025 | 19:29
  • 53010
  • 47
Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

  • 30 ное 2025 | 17:58
  • 43457
  • 34
Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

  • 30 ное 2025 | 20:29
  • 26034
  • 204