Конте: Да дойдеш на "Олимпико" и да играеш с авторитет, не е лесно

Треньорът на Наполи Антонио Конте бе щастлив от победата с 1:0 над Рома на "Олимпико". Той похвали играчите си за начина, по който тя бе постигната: "с авторитет и постоянни атаки". Според него този успех е напълно заслужен.

„Да дойдеш на „Олимпико“ и да играеш с такъв авторитет, както ние, да атакуваш постоянно, не е лесно. Рома идваше след серия от положителни резултати, бяха пред нас в класирането и са много добър отбор. Доволен съм, защото видях представяне с характер от момчетата, погледнахме ги в очите от самото начало. Много съм доволен. Въпреки всичко казано, не можем да увъртаме – намираме се в много труден период с толкова много контузени играчи и това ще продължи още известно време. Не че се притеснявам, но се надявам играчите, с които разполагам сега, да останат здрави, иначе ще имаме още повече проблеми“, започна Конте.

„Добрата новина е, че отборът реагира страхотно на всички тези отсъствия. Трябваше да сменим тактическата система и се върнахме към 3-4-2-1, която използвах в самото начало, когато пристигнах в Наполи. Това е продиктувано единствено от броя на халфовете, с които разполагаме в момента, а именно Лоботка и Мактоминей. Някои казваха, че Мактоминей е жертван в тази система, но според мен това също е неговата роля, той е халф тип „box to box“. Не можехме да направим нищо друго, тъй като само Елмас е алтернатива, а това дори не е неговата роля, докато Вергара е от младежката академия и в крайна сметка ще трябва да играе, защото ако един от тези двама халфове отсъства, нямаме никой друг“, допълни специалистът.

Наполи надхитри и изпревари Рома

„Тези момчета доказват своя ентусиазъм, глад и решителност всеки ден. Това ни позволи да спечелим Скудетото миналия сезон – нещо невероятно. Ще направим всичко възможно да го защитим този сезон, надявайки се да няма повече дългосрочни контузии“, допълни Конте.

Въпреки че Рома владееше топката през голяма част от мача, единственият им реален шанс дойде в последната минута след спасяването с една ръка на Ваня Милинкович-Савич при удара на Томазо Балданци.

„Наистина съм щастлив за момчетата, защото това е момент, в който трябва да облечем броня и да влезем във война. Трябва да се справяме с наличните средства, но продължаваме с този ентусиазъм, обединени и преодолявайки всяко препятствие по пътя си“, каза още Конте.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages