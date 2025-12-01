Мартин Брандъл: Хамилтън повтори грешката на Фетел

Първият сезон на Люис Хамилтън във Ферари се оказа неуспешен - 7-кратният световен шампион се адаптира трудно към колата и стила на работа на италианците и обикновено отстъпва на съотборника си Шарл Леклер. Бившият пилот във Формула 1 и настоящ тв анализатор Мартин Брандъл коментира ситуацията, в която се оказа Хамилтън.

“За Люис всичко се оказа много по-сложно отколкото той очакваше - обясни Брандъл. - Той искаше да премине във Ферари и да стане като Михаел Шумахер, но тогава Михаел не дойде сам в Маранело, а заедно с Рос Браун, Жан Тод, Стефано Доменикали и всички останали от онзи страхотен тим на Черните кончета.

“Мисля, че Люис трябваше да доведе със себе си повече хора от Мерцедес. Сам няма да се справи. Люис беше толкова дълбоко интегриран в Мерцедес, че даже не осъзнаваше съществуването на много структури в тима, стотиците дребни неща, които му помагаха там. Щеше да е супер, ако с него бяха дошли Пит Бонингтън и още няколко човека. Хамилтън повтори грешката на Фетел. Себастиан не успя да вземе никого със себе си от Ред Бул през 2015 година.”

Снимки: Gettyimages