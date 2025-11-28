Хамилтън не съжалява, че се е присъединил към отбора на Ферари

Седемкратният шампион във Формула 1 Люис Хамилтън не съжалява, че се е присъединил към отбора на Ферари.

Британският пилот завърши на 10-о място в състезанието за Голямата награда на Лас Вегас, но го направи, започвайки от предпоследната позиция на стартовата решетка. Хамилтън поясни, че коментарите му след края на надпреварата, че не очаква следващия сезон с нетърпение, са били плод на моментно недоволство.

„Бих се изненадал, ако някой друг пилот очаква с нетърпение следващия сезон в края на настоящия. Обикновено нямаш много енергия в края на кампанията. Беше заради моментно разочарование, а след състезание, което не е минало добре, е нормално да има такива чувства. Вълнувам се да видя какво ще постигне отборът догодина“, каза Хамилтън пред медиите.

Who’s seated for Qatar? 👌 pic.twitter.com/ieN3COAMZU — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 27, 2025

39-годишният пилот напусна отбора на Мерцедес, с който спечели шест от седемте си титли от Формула 1, и изпълни мечтата си да се присъедини към Ферари. На въпрос дали съжалява за решението си да напусне Сребърните стрели, той отговори: „Това е хипотетичен въпрос и няма да влизам в подробности. Но не съжалявам за решението, което взех, когато дойдох в този отбор. Знам, че отнема време да се развиваш и да растеш в една организация, така че го очаквах.“

Lewis Hamilton with Kimi Antonelli before the press conference 🥺🫂 pic.twitter.com/zwk4RILRWA — LH44(A)fan (@LH44Fanpage8) November 27, 2025

Люис Хамилтън е на шесто място в класацията при пилотите, на 74 точки зад съотборника си Шарл Леклер. В 17 от 22-те състезания досега британецът завърши зад монегаска, но той настоява, че това не го притеснява.

This moment has been on loop all week 🎥✨ pic.twitter.com/dsV7E04buq — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 28, 2025

„Не се притеснявам за това. Просто се фокусирам върху себе си. Шарл се справя чудесно. Тук е от седем години и има отбор около себе си, който работи с него от много години и е една добре смазана машина“, каза той.



„За мен това е нова група хора. Това е нова обстановка, с която все още свиквам. Работим усърдно, за да постигаме по-добри резултати, но не може да се сравняваме с някой, който го е правил седем години, не става така. Отнема малко време“, добави пилотът.

