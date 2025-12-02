Макун: Левски не е печелил титлата от много години, имаме чудесна възможност да напишем история

Защитникът на Левски Кристиан Макун изрази надежда, че той и съотборниците му ще напишат история, прекъсвайки дългата серия на "сините" без шампионска титла. Преди два дни отборът на Хулио Веласкес разгроми Септември (София) със 7:0 на "Герена", а венецуелецът имаше основен принос за автогола, с който беше открит резултатът, след което вкара последния гол във вратата на Янко Георгиев.

"Беше перфектният начин да завърша мача с гол. Търсех възможността и тя дойде. Въпреки че съм защитник, успях да извоювам първото попадение и да затворя мача с гол. Беше много хубаво и специално за мен, дава ми увереност, макар че най-важното беше да победим и да запазим още една суха мрежа.

Упоритата работа беше от решаващо значение за постигането на тези резултати. Не е просто късмет - това е плод на предсезонната подготовка и дори на случилото се през миналия сезон. Имаме много солиден отбор и трябва да се възползваме от това.

Левски не е печелил титлата от много години и мисля, че имаме чудесна възможност да напишем история. Трябва да имаме манталитет на победители и искаме да завършим годината по най-добрия начин, за да увеличим още повече преднината си", сподели Макун пред AVS Photo Report.