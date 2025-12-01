Популярни
Манолов и Костадинов скептици към интереса на Шолак за Левски

  • 1 дек 2025 | 16:23
  • 1039
  • 1

Председателят на Сдружението на ветераните на Левски Манол Иванов и Димитър Костадинов, шеф на "Левски на левскарите" бяха гости в актуално студио Дерби, където дискутираха актуални теми, свързани със синия клуб. Двамата определено са скептици, но с различни аргументи, относно интереса на Драган Шолак към „Левски“.

Костадинов отново потвърди позицията на сдружението към Наско Сираков и сегашния управленски екип. Манолов пък обясни отношението на ветераните с клуба и как функционира организацията на ветераните. Естествено имаше коментари за ЦСКА, Лудогорец, БФС и първенството на България.

