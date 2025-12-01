Зак Браун: Трябва да спрем да правим такива грешки

Изпълнителният директор на Макларън Зак Браун не се опита да скрие разочарованието си, след като Макс Верстапен отмъкна победата в Гран При на Катар от световните шампионите при конструкторите.

В началото изглеждаше, че един от пилотите на Макларън – Оскар Пиастри или Ландо Норис – ще спечели надпреварата в Катар, което почти сигурно щеше да гарантира, че само пилотите на тима ще се борят за титлата в Абу Даби. Норис дори можеше да си осигури титлата още в Катар. Вместо това Верстапен отива в Абу Даби само на 12 точки зад Норис, а Браун беше разбираемо разочарован.

Когато колата за сигурност излезе на пистата в седмата обиколка, Верстапен поведе колона от автомобили, които се гмурнаха в бокса. Двата болида на Макларън, както и Естебан Окон от Хаас, бяха единствените пилоти, които останаха на трасето. Скоро стана ясно, че това е била груба грешка от страна на Макларън.

С наложения лимит от 25 обиколки за един комплект гуми от съображения за безопасност, това означаваше, че Норис и Пиастри все още трябваше да направят по две спирания в бокса след периода зад колата за сигурност. Спечелил позиция на пистата, Верстапен се възползва максимално и спечели победата с осем секунди преднина пред Пиастри.

Грешка на Андреа Кими Антонели малко преди финала подари на Норис четвъртото място и още две ценни точки, но Верстапен се отправя към Абу Даби с инерция и пасив от само 12 точки за наваксване.

„Очевидно допуснахме огромна грешка - заяви Браун пред Sky Германия. - Мисля, че Оскар беше абсолютно безупречен през целия уикенд. Ние подарихме победата му на друг. Мисля, че това е реалността. Няма друг начин да се погледне на това. И лишихме Ландо от място на подиума. Много е разочароващо.

„Ясно е, че взехме грешното решение. Сега не можем да направим нищо, освен да се поучим. Това е втори пореден уикенд с някои големи уроци. Но трябва да се върнем в Абу Даби и да се борим здраво.“

„Водим в шампионата. Оскар загуби няколко точки. Така че трябва да спрем да правим тези грешки. Очевидно в момента всичко е малко болезнено.“

Браун все пак отдаде заслуженото на Верстапен за това, че е направил „страхотно състезание“, докато неговият отбор Ред Бул е „взел правилното решение“.

„Ние обаче му поднесохме победата на тепсия. Не че той не се справи отлично“, призна Браун.

Преди решаващия за титлата кръг в Абу Даби, първите трима в класирането – Норис, Верстапен и Пиастри – са събрани в рамките на 16 точки.

