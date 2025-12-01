Как ще се отрази на Пиастри липсата на една тренировка?

Един от тримата претенденти за световната титла във Формула 1 – Оскар Пиастри, ще пропусне първата свободна тренировка за Гран При на Абу Даби в петък. Оскар е на 16 точки от лидера Ландо Норис, а настоящият световен шампион Макс Верстапен е втори, на 12 точки от британеца.
В Абу Даби Пиастри ще отстъпи мястото си на Пато О’Уорд, за да изпълни изискването в две свободни тренировки да карат новаци. И надеждата на Оскар ще е, че мексиканският пилот от Индикар няма да катастрофира и ще помогне за събирането на полезна информация за настройването на автомобила на австралиеца.
Астън Мартин ще пропусне първите тестове за 2026?
Вчера Пиастри остана много разочарован от решението на Макларън да не повика двата си автомобила в бокса при излизането на колата за сигурност на пистата. Всички други спряха, а при следващите боксове Макс Верстапен излезе напред и спечели, като Пиастри и Норис останаха зад него – Оскар загуби потенциална победа, а Ландо – качване на подиума.
Разпитват австралийски министър заради Пиастри и Макларън
Снимки: Gettyimages