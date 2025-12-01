Как ще се отрази на Пиастри липсата на една тренировка?

Един от тримата претенденти за световната титла във Формула 1 – Оскар Пиастри, ще пропусне първата свободна тренировка за Гран При на Абу Даби в петък. Оскар е на 16 точки от лидера Ландо Норис, а настоящият световен шампион Макс Верстапен е втори, на 12 точки от британеца.

В Абу Даби Пиастри ще отстъпи мястото си на Пато О’Уорд, за да изпълни изискването в две свободни тренировки да карат новаци. И надеждата на Оскар ще е, че мексиканският пилот от Индикар няма да катастрофира и ще помогне за събирането на полезна информация за настройването на автомобила на австралиеца.

One. To. Go.



25 points are up for grabs in Abu Dhabi 👀#F1 pic.twitter.com/OUPKSOolNS — Formula 1 (@F1) December 1, 2025

Вчера Пиастри остана много разочарован от решението на Макларън да не повика двата си автомобила в бокса при излизането на колата за сигурност на пистата. Всички други спряха, а при следващите боксове Макс Верстапен излезе напред и спечели, като Пиастри и Норис останаха зад него – Оскар загуби потенциална победа, а Ландо – качване на подиума.

Снимки: Gettyimages