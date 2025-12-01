Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Как ще се отрази на Пиастри липсата на една тренировка?

Как ще се отрази на Пиастри липсата на една тренировка?

  • 1 дек 2025 | 20:43
  • 195
  • 0

Един от тримата претенденти за световната титла във Формула 1 – Оскар Пиастри, ще пропусне първата свободна тренировка за Гран При на Абу Даби в петък. Оскар е на 16 точки от лидера Ландо Норис, а настоящият световен шампион Макс Верстапен е втори, на 12 точки от британеца.

В Абу Даби Пиастри ще отстъпи мястото си на Пато О’Уорд, за да изпълни изискването в две свободни тренировки да карат новаци. И надеждата на Оскар ще е, че мексиканският пилот от Индикар няма да катастрофира и ще помогне за събирането на полезна информация за настройването на автомобила на австралиеца.

Астън Мартин ще пропусне първите тестове за 2026?
Астън Мартин ще пропусне първите тестове за 2026?

Вчера Пиастри остана много разочарован от решението на Макларън да не повика двата си автомобила в бокса при излизането на колата за сигурност на пистата. Всички други спряха, а при следващите боксове Макс Верстапен излезе напред и спечели, като Пиастри и Норис останаха зад него – Оскар загуби потенциална победа, а Ландо – качване на подиума.

Разпитват австралийски министър заради Пиастри и Макларън
Разпитват австралийски министър заради Пиастри и Макларън
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Любо Руйков: Много искам Верстапен да вземе титлата

Любо Руйков: Много искам Верстапен да вземе титлата

  • 1 дек 2025 | 19:35
  • 544
  • 0
Ред Бул с официално извинение след атаките срещу Антонели

Ред Бул с официално извинение след атаките срещу Антонели

  • 1 дек 2025 | 18:30
  • 1245
  • 0
Разпитват австралийски министър заради Пиастри и Макларън

Разпитват австралийски министър заради Пиастри и Макларън

  • 1 дек 2025 | 18:16
  • 1190
  • 3
Леклер гледал битката за титлата на екраните край трасето

Леклер гледал битката за титлата на екраните край трасето

  • 1 дек 2025 | 16:17
  • 1258
  • 1
Доктор Марко коригира мнението си за грешката на Антонели

Доктор Марко коригира мнението си за грешката на Антонели

  • 1 дек 2025 | 16:00
  • 1561
  • 2
Верстапен: Няма значение дали ще спечеля титлата

Верстапен: Няма значение дали ще спечеля титлата

  • 1 дек 2025 | 15:40
  • 1610
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

  • 1 дек 2025 | 14:55
  • 22746
  • 41
Янтра възкръсна срещу Пирин с две дузпи

Янтра възкръсна срещу Пирин с две дузпи

  • 1 дек 2025 | 18:46
  • 8882
  • 11
Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 31806
  • 53
Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

  • 1 дек 2025 | 13:33
  • 21141
  • 20
Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

  • 1 дек 2025 | 10:48
  • 26111
  • 77
Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

  • 1 дек 2025 | 14:05
  • 13133
  • 34