Разпитват австралийски министър заради Пиастри и Макларън

Австралийският министър на транспорта Джим Бетс беше подложен на сериозен разпит от страна на сенатора Мат Канаван, който е част от местния политически фолклор, но остава популярен сред избирателите.
„Не знам как точно да ви попитам, но вие се занимавате с транспорт, с автомобили. Мислите ли, че в Макларън са настроени срещу Оскар Пиастри и това му струва световната титла“, запита Канаван под смеха на колегите си.
Министърът успя да отбие въпроса и обясни, че може само да предложи личното си мнение по въпроса.
В същото време заместник-министърът по регионалните въпроси Антъни Чисхолм от своя страна заяви в Сената, че този сезон сме видели някои „тежки решения“ в Макларън, които са се отразили на представянето на Пиастри. След това той обясни, че дъщеря му е „обсебена“ от Формула 1 и той вече има опит в подобни обяснения.
Снимки: Gettyimages