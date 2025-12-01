Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен: Няма значение дали ще спечеля титлата

Верстапен: Няма значение дали ще спечеля титлата

  • 1 дек 2025 | 15:40
  • 405
  • 0

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен заяви след победата си в Гран При на Катар вчера, че за него няма значение дали ще вземе пета поредна световна титла или не.

“Сега съм вече много по-спокоен - обясни Макс след седмата си победа този сезон. - Вече изоставам само на 12 точки и съм настроен положително. Опитвам всичко, което мога в тази битка. Но в същото време, ако не спечеля титлата, пак ще знам, че съм направил страхотен сезон. Така че, за мен няма значение дали ще спечеля титлата.

Ред Бул обявява утре пилотите си за сезон 2026
Ред Бул обявява утре пилотите си за сезон 2026

“Но това сваля много от напрежението върху мен, забавлявам се, както стана в Катар, на старта на състезанието си казах: “Да видим какво ще стане днес”. Всеки път, когато сядам в колата се опитвам да постигна максимално възможното. Ще направя същото и в Абу Даби, но също така знам, че ще имаме нужда и от външни фактори, за да имаме шанс.”

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар
Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

След Гран При на Катар Ландо Норис остава начело в класирането с 12 точки аванс пред Верстапен, а другият пилот на Макларън Оскар Пиастри е трети, на 4 точки зад Макс.

Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1
Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1
 Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

  • 1 дек 2025 | 13:33
  • 9223
  • 6
Ред Бул обявява утре пилотите си за сезон 2026

Ред Бул обявява утре пилотите си за сезон 2026

  • 1 дек 2025 | 13:23
  • 840
  • 1
Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

  • 1 дек 2025 | 07:45
  • 18411
  • 13
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

  • 1 дек 2025 | 07:25
  • 5057
  • 2
Доктор Марко атакува Кими Антонели след финала в Катар

Доктор Марко атакува Кими Антонели след финала в Катар

  • 30 ное 2025 | 21:58
  • 5106
  • 8
Андреа Стела призна стратегическата грешка на Макларън

Андреа Стела призна стратегическата грешка на Макларън

  • 30 ное 2025 | 20:26
  • 4019
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

  • 1 дек 2025 | 14:55
  • 11810
  • 18
Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 21537
  • 36
Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

  • 1 дек 2025 | 13:33
  • 9223
  • 6
Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

  • 1 дек 2025 | 10:48
  • 16158
  • 47
Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

  • 1 дек 2025 | 14:05
  • 4826
  • 12
Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

  • 1 дек 2025 | 09:52
  • 9292
  • 14