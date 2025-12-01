Верстапен: Няма значение дали ще спечеля титлата

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен заяви след победата си в Гран При на Катар вчера, че за него няма значение дали ще вземе пета поредна световна титла или не.

“Сега съм вече много по-спокоен - обясни Макс след седмата си победа този сезон. - Вече изоставам само на 12 точки и съм настроен положително. Опитвам всичко, което мога в тази битка. Но в същото време, ако не спечеля титлата, пак ще знам, че съм направил страхотен сезон. Така че, за мен няма значение дали ще спечеля титлата.

“Но това сваля много от напрежението върху мен, забавлявам се, както стана в Катар, на старта на състезанието си казах: “Да видим какво ще стане днес”. Всеки път, когато сядам в колата се опитвам да постигна максимално възможното. Ще направя същото и в Абу Даби, но също така знам, че ще имаме нужда и от външни фактори, за да имаме шанс.”

След Гран При на Катар Ландо Норис остава начело в класирането с 12 точки аванс пред Верстапен, а другият пилот на Макларън Оскар Пиастри е трети, на 4 точки зад Макс.

