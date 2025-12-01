Ред Бул с официално извинение след атаките срещу Антонели

От Ред Бул изразиха „искреното си съжаление“ заради онлайн атаките и заплахите за убийство, насочени срещу Андреа Кими Антонели след вчерашната Гран При на Катар. Антонели допусна грешка в предпоследната обиколка и беше лесно изпреварен от Ландо Норис, който излезе 4-и на финала и взе 2 точки повече в битката с Макс Верстапен.

Веднага след финала съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко заяви, че Антонели нарочно е пропуснал Норис. Тото Волф обясни, че Марко говори глупости, а бившият пилот коригира по-късно мнението си за ситуацията и призна, че е сгрешил, като се извини на Антонели.

Това обаче стори тимът – още една промяна в начина на действие на Ред Бул при Лоран Мекис в сравнение с времето, когато начело на бившите световни шампиони беше Кристиан Хорнър.

Острата реакция на феновете срещу италианеца беше провокирана и от състезателния инженер на Макс Верстапен Джанпиеро Ламбиеса, който също като Марко обясни, че Антонели нарочно е пропуснал Норис напред и така е намалил шансовете на Верстапен за пета поредна световна титла. След състезанието Ламбиасе говори с Волф и призна, че е сбъркал.

В изявлението на тима се казва, че обясненията за това, че Антонели умишлено е пропуснал Норис са неправилни.

