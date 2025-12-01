Астън Мартин ще пропусне първите тестове за 2026?

Някои от доставчиците на двигатели във Формула 1 няма да са готови с новите задвижващи системи за сезон 2026, когато влизат в сила новите технически правила. И тези закъснения ще се отразят негативно на отборите, с които работят тези доставчици.

Информацията е на бившия главен изпълнителен директор на тима на Алпин във Формула 1 Марчин Будковски, който прогнозира, че Астън Мартин ще пропусне първия предсезонен тест догодина в Барселона. Според него, решението за това е взето лично от новия шеф на тима Ейдриън Нюи, а причината е забавянето в развитието на новата задвижваща система на Хонда.

Първите тестове догодина са от 26 до 30 януари в Барселона, а след това ще има две тестови сесии в Бахрейн – от 11 до 13 февруари и от 18 до 20 февруари.

От Астън Мартин днес обявиха, че новата кола на тима - AMR26, ще бъде представена на 9 февруари, точно преди началото на тестовете в Бахрейн.

Според информацията на Будковски, единствено Мерцедес няма проблеми с графика при създаването и развитието на новата задвижваща система на компанията. Всички други изостават.

Хонда и Ауди изостават от графика си, но не се посочва конкретна причина. Във Ферари развитието на новата задвижваща система страда и се бави заради проблеми с материалите, като информация за това вече се появи в италианските медии. При Ред Бул Форд също има забавяне, но няма точно определена причина, като се смята, че се бави целият проект, а не отделни звена от него.

