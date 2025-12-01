Леклер гледал битката за титлата на екраните край трасето

Шарл Леклер завърши 8-и в Гран При на Катар вчера, като това се оказа поредният труден уикенд за Ферари, в който пилотите на Скудерията останаха далеч от челото, като Люис Хамилтън отново беше в дъното на колоната.

Еклер обаче обясни, че проблемите с темпото не са му попречили да следи как се развива битката за световната титла, в която Макс Верстапен спечели състезанието след стратегическа грешка на Макларън, а двамата пилоти на световните шампиони при конструкторите останаха зад него.

THREE DRIVERS, ONE WORLD TITLE...



DO NOT MISS THIS ONE!!! #F1 pic.twitter.com/sDVRckTGmV — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Верстапен: Няма значение дали ще спечеля титлата

“Следях битката на големите екрани край трасето, като се опитвах да смятам наум как се променят точките в зависимост от позициите им на пистата. Това беше най-вълнуващата част от състезанието ми, всичко останало беше много скучно”, обясни Леклер.

Пилотът на Ферари също така прогнозира и какво можем да очакваме в Абу Даби този уикенд.

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

“Трудно ми е да кажа какво ще стане - призна Шарл. - С тази малка разлика между тримата, то всичко е възможно. Но предполагам, че битката ще е между Ландо и Макс. Но всичко е възможно, особено като се има предвид, че напрежението ще е високо. Инцидентите може да имат важна роля, а и тримата ще се борят за позиции.

“Но тази битка за титлата е страхотна за Формула 1. Искаше ми се и аз да участвам в нея, искам да побеждавам и да се боря в челото.”

Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages