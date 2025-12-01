Популярни
КАРЛОС НАСАР И НЕГОВИЯТ ЕКИП С ПОРЕДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ЗНАЧИМИТЕ УСПЕХИ
Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

  • 1 дек 2025 | 13:33
  • 4364
  • 3

Пилотът на Мерцедес във Формула 1 Андреа Кими Антонели е получил смъртни заплахи и е бил обект на онлайн тормоз след финала на Гран При на Катар вчера, предпоследен кръг от световния шампионат. Италианецът допусна грешка в предпоследната обиколка, което позволи на преследващия го Ландо Норис да го изпревари и да завърши четвърти в състезанието, в което Макларън подари победата на Макс Верстапен в състезанието. С това изпреварване Норис взе с 2 точки повече от очакваното и преди последното състезание има аванс от 12 точки пред Верстапен и 16 пред съотборника си Оскар Пиастри.

Профилът на Антонели в Инстаграм беше залят както с окуражаващи реплики, така и с обиди и със заплахи за убийство. Като реакция на това профилите на пилота в социалните мрежи бяха обновени с изцяло черни кадри, без снимки и надписи.

От екипа на Антонели са преброили над 1100 негативни коментари по адрес на пилота, като сред тях е имало и преки смъртни заплахи и закани за физическа разправа. Това са данните от профилите на Антонели в социалните мрежи, а на профилите на Мерцедес са преброени над 330 негативни и заплашителни коментари. От Мерцедес заявиха, че приемат цялата тази история много сериозно и въпросът е отнесен пред ФИА.

Съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко обвини Антонели, че е пропуснал нарочно Норис, а шефът на Мерцедес Тото Волф му отвърна, че говори глупости.

