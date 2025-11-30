Слот: Има чувство на облекчение, изиграхме мача така, както исках

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот призна, че в лагера на шампионите има чувство на облекчение, след като с победата над Уест Хам (2:0) отборът прекъсна серията от три поредни поражения. Нидерландецът определи успеха и чистата мрежа в мача като добра първа стъпка.

"Определено има чувство на облекчение, защото ако си губил толкова много пъти, тогава победата е важна. Трудно им беше да създадат положения пред вратата ни, а ние самите успяхме да създадем такива. От полза е, ако не изоставаш в резултата след пет минути игра, защото тогава си по-оголен. Изиграхме мача, който исках да изиграем.

Видях, че тази победа означаваше много и за играчите, и за привържениците. Феновете трябваше да пътуват дълго, за да подкрепят отбор, който се представя слабо. В сряда се изправяме срещу Съндърланд. Много натоварен график за всички. Това е добра първа стъпка за нас - че спечелихме и запазихме чиста мрежа", заяви Слот след мача.

Нидерландецът коментира и първия гол на Александър Исак в Премиър лийг с екипа на Ливърпул и решението да замени шведа минути след попадението му: "Този гол се усеща като нещо значимо. Не планирах да му дам много повече минути".