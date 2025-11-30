Андреа Стела призна стратегическата грешка на Макларън

Макар и трудно, но тим шефът на Макларън Андреа Стела призна, че днес световните шампиони при конструкторите допуснаха грешка и подариха победата на Макс Верстапен.
„Разочароващ резултат за нас – обясни Стела. – Имахме потенциала да спечелим състезанието с Оскар, той заслужаваше това и беше най-бърз в квалификацията и в спринта. Със сигурност Ландо можеше да стигне до подиума, но загубихме победата и подиума.
Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен
„Определено не е резултатът, който искахме. Ще разгледаме решението, което взехме, когато в 7 обиколка излезе колата за сигурност. Ние се учим от всяко състезание и ще сме по-силни за следващото.
„Ние взехме решение да не спираме, като не очаквахме, че всички други ще спрат в бокса. Това се оказа грешно решение от наша страна.
Верстапен: Невероятно състезание за нас
„И двамата ни пилоти имат шанс да спечелят световната титла и ще ги оставим да се състезават.“
Оскар Пиастри: Ясно е, че днес сбъркахме
Норис: Няма как всеки път да взимаме правилното решение
Снимки: Gettyimages