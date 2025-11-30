Оскар Пиастри: Ясно е, че днес сбъркахме

Оскар Пиастри завърши втори в Гран При на Катар след стратегическа грешка на Макларън, при която той и Ландо Норис не спряха за гуми при излизането на колата за сигурност на пистата.

„Ясно е, че днес сбъркахме – обясни австралиецът. – Направих най-доброто пилотиране, което беше по силите ми и бях максимално бърз. Нямаше как да съм по-бърз. Направих всичко възможно, но за съжаление, днес нямаше как да успеем.

„Мисля, че е ясно какво трябваше да направим, но съм сигурен, че ще обсъдим това вътре в отбора. Не всичко е напълно зле. Уикендът беше добър за нас и темпото ни беше много силно. Но в момента ми е трудно да приема това, което стана.“

