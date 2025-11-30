Норис: Няма как всеки път да взимаме правилното решение

Ландо Норис не успя да реализира първия си мач пойнт в битката за титлата във Формула 1 през 2025 година, след като завърши едва четвърти в надпреварата за Гран При на Катар.

Основната причина британецът дори да не се качи на подиума беше стратегическият гаф на отбора на Макларън при ранното излизане на колата на сигурността. То остави Норис и Оскар Пиастри с невъзможно задача, а от това се възползва Макс Верстапен, който грабна победата на „Лусайл“.

След финала Норис защити отбора на Макларън, казвайки, че е невъзможно тимът всеки път да взима правилното решение. Британецът също така обясни, че развоят на днешното състезание няма нищо общо с небезизвестните „Папая правила“ на Макларън.

„Тежко е. Просто трябва да вярваме, че отборът взима правилните решения. Винаги има риск. Смятам, че днес един вид ние поехме риск. Сега знаем, че това беше грешното решение и ние не трябваше да го взимаме.



„Оскар загуби победата, а аз загуби второто място. Не свършихме добра работа днес, но в доста други състезания свършихме добра работа и затова спечелихме титлата при конструкторите толкова рано. Днес не беше най-добрият ни ден, но животът е такъв.



„Случилото се днес няма нищо общо с „Папая правилата“. Всеки си мисли това, но случаят не е такъв, ние сме свободни да се борим помежду си. Днес Ред Бул бяха толкова бързи, колкото и вчера. Те свършиха по-добра работа като отбор и взеха правилното решение, това е.



„Ние ще прегледаме нещата и ще видим какво можехме да направим по-добре. Вече знаем – не взехме правилното решение. Няма как всеки път да вземем правилното решение, нали знаете. Хората в отбора вършат тяхната работа, аз върша моята, ако ние продължим да правим това, нещата ще са добре“, каза Норис.

