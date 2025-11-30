Верстапен: Невероятно състезание за нас

Популярни
Левски разгроми Септември със 7:0 и възстанови аванса си от осем точки на върха
  30 ное 2025 | 19:44
  • 390
  • 0
Световният шампион Макс Верстапен спечели Гран При на Катар и остана в битката за световната титла, която трябва да се реши в последния кръг за сезона в Абу Даби.

„Това беше невероятно състезание за нас – заяви след финала Макс. – Ние взехме правилното решение да спрем в бокса при колата за сигурност. Това беше умно. Супер съм щастлив, че спечелих тук, тъй като оставаме в битката за титлата до самия край. Невероятно!

„Много силно състезание за нас в един уикенд, който се оказа труден, но спечелихме и това е важното.

„Според мен, решението на Макларън да не спрат в бокса при колата за сигурност беше интересно! Знаех, че имам преднина, но също така трябваше и да запазя гумите живи. Тук износването на гумите е сериозно, но за щастие всичко се получи както трябва.“

