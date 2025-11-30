Популярни
Резултати, голмайстори и класиране след 19-ия кръг на Югоизток

  • 30 ное 2025 | 20:19
  • 609
  • 0
Резултати, голмайстори и класиране след 19-ия кръг на Югоизток

Днес приключи 19-ият кръг от Югоизточната Трета лига. Лидерът Несебър постигна нова победа този път над Асеновец. Марица (Пловдив) направи равен със Загорец и изостава на 4 точки от лидерската позиция.

Ето резултатите и голмайсторите от кръга:

29 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч:

Спартак (Пловдив) - ФК Ямбол (Ямбол) 0:3

0:1-Петър Принджев (3)

0:2-Иван Тошев (17)

0:3-Иван Тошев (29 дузпа)

Загорец (Нова Загора) - Марица (Пловдив) 2:2

0:1-Георги Трифонов (28)

1:1-Адриан Гиргинов (30)

2:1-Теодор Николов (54)

2:2-Велиян Видолов (66)

Димитровград (Димитровград) - Атлетик (Куклен) 2:3

0:1-Алиберг Коджаали (47)

0:2-Юлиян Романов (59)

0:3-Хенинг Якоби (70)

1:3-Николай Христов (75)

2:3-Андреан Стоянов (82)

Нефтохимик (Бургас) - Гигант (Съединение) 3:0

1:0-Денис Токмак (17)

2:0-Антон Узунов (21)

3:0-Григор Солаков (66)

ОФК Хасково (Хасково) - Левски (Карлово) 2:1

1:0-Юлий Шекеров (3)

2:0-Красимир Илиев (17)

2:1-Милен Танев (65)

Секирово (Раковски) - Родопа (Смолян) 1:0

1:0-Ириней Айлов

СФК Раковски (Раковски) - Созопол (Созопол) 0:1

0:1-Габриел Джантов (25)

30 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч:

Асеновец (Асеновград) - Несебър (Несебър) 1:2

0:1-Даниел Кабанелас (27)

0:2-Иван Колев (38)

1:2-Макджералд Уоха (75)

Локомотив II (Пловдив) - Марица (Милево) 0:1

0:1-Стоян Митев (66)

Розова долина (Казанлък) – почива

