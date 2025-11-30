Резултати, голмайстори и класиране след 19-ия кръг на Югоизток

Днес приключи 19-ият кръг от Югоизточната Трета лига. Лидерът Несебър постигна нова победа този път над Асеновец. Марица (Пловдив) направи равен със Загорец и изостава на 4 точки от лидерската позиция.
Ето резултатите и голмайсторите от кръга:
29 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч:
Спартак (Пловдив) - ФК Ямбол (Ямбол) 0:3
0:1-Петър Принджев (3)
0:2-Иван Тошев (17)
0:3-Иван Тошев (29 дузпа)
Загорец (Нова Загора) - Марица (Пловдив) 2:2
0:1-Георги Трифонов (28)
1:1-Адриан Гиргинов (30)
2:1-Теодор Николов (54)
2:2-Велиян Видолов (66)
Димитровград (Димитровград) - Атлетик (Куклен) 2:3
0:1-Алиберг Коджаали (47)
0:2-Юлиян Романов (59)
0:3-Хенинг Якоби (70)
1:3-Николай Христов (75)
2:3-Андреан Стоянов (82)
Нефтохимик (Бургас) - Гигант (Съединение) 3:0
1:0-Денис Токмак (17)
2:0-Антон Узунов (21)
3:0-Григор Солаков (66)
ОФК Хасково (Хасково) - Левски (Карлово) 2:1
1:0-Юлий Шекеров (3)
2:0-Красимир Илиев (17)
2:1-Милен Танев (65)
Секирово (Раковски) - Родопа (Смолян) 1:0
1:0-Ириней Айлов
СФК Раковски (Раковски) - Созопол (Созопол) 0:1
0:1-Габриел Джантов (25)
30 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч:
Асеновец (Асеновград) - Несебър (Несебър) 1:2
0:1-Даниел Кабанелас (27)
0:2-Иван Колев (38)
1:2-Макджералд Уоха (75)
Локомотив II (Пловдив) - Марица (Милево) 0:1
0:1-Стоян Митев (66)
Розова долина (Казанлък) – почива