Гьоко: Сега, когато имаме време за подготовка, ще покажем друго лице

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски говори след загубата на своя тим от Левски. “Соколите” отстъпиха с 1:3 у дома и завършиха полусезона със загуба.

“За наше нещастие ние стартирахме новия сезон с мачове с ЦСКА и Левски. ЦСКА не беше в криза във втория кръг от шампионата. Имаше силна мотивация, а сега дойде в добра форма. Левски е лидер в шампионата. Така, когато играеш с един скалъпен отбор с много дебютанти в лигата срещу такива силни отбори, се вижда разликата. Но аз съм доволен, че ние нещо правим, не сме най-лошите. Добре е, че сега свършва шампионатът. При нас всичко беше за една седмица без подготовки. Сега, като имаме време за подготовка, ще покажем друго лице.

Днес съм доволен. Играчите дадоха всичко от себе си. Нямахме решения на някои неща. С нова защита сме. Първото полувреме не бяхме така, че да се очаква всяка минута да пада гол. Стояхме добре. Много тичане имаше, за да покриваме нападателите им. Веднъж Костадинов се откъсна и падна първия гол. Сангаре държахме, нападателите държахме, крилата държахме, но веднъж опорният им халф се откъсна и падна гол. Алдаир бяга 40-50 метра от своята си позиция до пеналтерията - ние го виждаме отстрани, но футболистите не го видяха. Това не е комбинация, това е разчитане на игра. Ние можем да дадем на играчите наставления, тактика, но не можем да им дадем разчитането на играта. Това идва с опита.

Второто полувреме завършихме 1:1. Дадохме всичко от себе си, за да покажем на нашите феновете, че се борим. Имахме шансове второто полувреме”, заяви Хаджиевски.