Резултати, голмайстори и класиране след 17-ия кръг на Североизточната Трета лига

Днес приключи последният 17-ти кръг от есенния дял на Североизточната Трета лига. В последния мач дубълът на Черно море победи Ботев (Нови пазар). Иначе на лидерската позиция ще зимува Септември (Тервел), който този кръг почива. Вторият Черноморец (Балчик) пък разгроми Аксаково с 3:0 като гост.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

6 декември 2025 г., събота, 14:00 ч:

Аксаково (Аксаково) - Черноморец (Балчик) 0:3

0:1-Иван Томов (3)

0:2-Мартин Янакиев (34)

0:3-Стефан Митев (43)

Волов Шумен 2007 (Шумен) - Фратрия II (Варна) 5:0

1:0-Боян Димов (36)

2:0-Димитър Игнатовски (53 дузпа)

3:0-Румен Николов (65)

4:0-Христо Станчев (70)

5:0-Йордан Милков (76)

Лудогорец III (Разград) - Бенковски (Исперих) 3:2

0:1-Петър Иванов (9)

1:1-Ястиян Георгиев (13)

2:1-Ястиян Георгиев (62)

3:1-Джан Ниязи (74)

3:2-Филип Хорват (85)

Доростол (Силистра) - Черноломец (Попово) 0:4

0:1-Радостин Стоилов (35)

0:2-Цветослав Петров (58)

0:3-Мехмед Сабри (62)

0:4-Радостин Стоилов (80)

Олимпик (Варна) - Светкавица (Търговище) 11:0

Александър Гроздев-2, Любослав Апостолов-2, Михаел Николов, Никола Стоянов, Юксел Алиев, Тодор Колев, Димитър Колев, Иван Димитров и Георги Димитров по 1.

7 декември 2025 г., неделя, 14:00 ч:

Ботев (Нови пазар) - Черно море II (Варна) 1:3

0:1-Георги Пасков (7)

0:2-Емануил Няголов (50)

0:3-Александър Киров (55)

1:3-Христо Александров (87)

СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Спартак II (Варна) отложен

Устрем (Дончево) - Рилци (Добрич) отложен

Септември (Тервел) - почива