Резултати, голмайстори и класиране след 16-ия кръг на Североизток

Днес приключи 16-ият кръг на Североизточната Трета лига. Септември (Тервел) победи дубъла на Спартак (Варна) и ще зимува на първото място. Вторият Черноморец (Балчик) също завърши полусезона с успех.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
29 ноември 2025 г., събота, 14:00 ч:
Светкавица (Търговище) - Доростол (Силистра) 1:3
0:1-Ивелин Василев (10)
1:1-Станимир Николов (62)
1:2-Ивелин Василев (73)
1:3-Николай Николаев (80)
Черноломец (Попово) - Лудогорец III (Разград) 0:3
0:1-Кристиян Николов (55)
0:2-Райан Иванов (60)
0:3-Джан Ниязи (65)
Бенковски (Исперих) - Устрем (Дончево) 2:2
0:1-Виктор Христов (19)
1:1-Лъчезар Йорданов (43)
2:1-Филип Хорват (71)
2:2-Дейвид Венциславов (86)
Рилци (Добрич) - Волов Шумен 2007 (Шумен) 0:5
0:1-Радослав Ковачев (13)
0:2-Симеон Савов (20)
0:3-Златин Боянов (45)
0:4-Румен Николов (56)
0:5-Димитър Игнатовски (89)
Черноморец (Балчик) - Ботев (Нови пазар) 4:0
1:0-Никола Владев (45)
2:0-Никола Владев (49)
3:0-Мартин Янакиев (63)
4:0-Николай Трифонов (83)
30 ноември 2025 г., неделя, 14:00 ч:
Фратрия II (Варна) - Аксаково (Аксаково) 1:1
0:1-Калоян Цветков (18)
1:1-Тодор Колев (25)
Черно море II (Варна) - СФК Светкавица 2014 (Търговище) 5:0
1:0-Георги Пасков (20)
2:0-Петър Маринов (36)
3:0-Георги Пасков (48)
4:0-Николай Костадинов (52)
5:0-Никола Недков (85)
30 ноември 2025 г., неделя, 15:00 ч:
Спартак II (Варна) - Септември (Тервел) 1:2
1:0-Данийл Затонов (23)
1:1-Кристиан Пешков (48 дузпа)
1:2-Ивайло Лазаров (74)
Олимпик (Варна) - почива