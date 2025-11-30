Резултати, голмайстори и класиране след 16-ия кръг на Североизток

Днес приключи 16-ият кръг на Североизточната Трета лига. Септември (Тервел) победи дубъла на Спартак (Варна) и ще зимува на първото място. Вторият Черноморец (Балчик) също завърши полусезона с успех.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

29 ноември 2025 г., събота, 14:00 ч:

Светкавица (Търговище) - Доростол (Силистра) 1:3

0:1-Ивелин Василев (10)

1:1-Станимир Николов (62)

1:2-Ивелин Василев (73)

1:3-Николай Николаев (80)

Черноломец (Попово) - Лудогорец III (Разград) 0:3

0:1-Кристиян Николов (55)

0:2-Райан Иванов (60)

0:3-Джан Ниязи (65)

Бенковски (Исперих) - Устрем (Дончево) 2:2

0:1-Виктор Христов (19)

1:1-Лъчезар Йорданов (43)

2:1-Филип Хорват (71)

2:2-Дейвид Венциславов (86)

Рилци (Добрич) - Волов Шумен 2007 (Шумен) 0:5

0:1-Радослав Ковачев (13)

0:2-Симеон Савов (20)

0:3-Златин Боянов (45)

0:4-Румен Николов (56)

0:5-Димитър Игнатовски (89)

Черноморец (Балчик) - Ботев (Нови пазар) 4:0

1:0-Никола Владев (45)

2:0-Никола Владев (49)

3:0-Мартин Янакиев (63)

4:0-Николай Трифонов (83)

30 ноември 2025 г., неделя, 14:00 ч:

Фратрия II (Варна) - Аксаково (Аксаково) 1:1

0:1-Калоян Цветков (18)

1:1-Тодор Колев (25)

Черно море II (Варна) - СФК Светкавица 2014 (Търговище) 5:0

1:0-Георги Пасков (20)

2:0-Петър Маринов (36)

3:0-Георги Пасков (48)

4:0-Николай Костадинов (52)

5:0-Никола Недков (85)

30 ноември 2025 г., неделя, 15:00 ч:

Спартак II (Варна) - Септември (Тервел) 1:2

1:0-Данийл Затонов (23)

1:1-Кристиан Пешков (48 дузпа)

1:2-Ивайло Лазаров (74)

Олимпик (Варна) - почива