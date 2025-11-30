Деян Дечев: Не изиграхме най-добрия си мач

Доростол (Силистра) спечели с 3:1 гостуването си на последния в класирането Светкавица (Търговище) в среща от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига. Тимът се върна към победите след 3 мача без успех.

Силистренци поведоха още в 11-ата минута, когато стражът на Светкавица изби удар на Бисер Георгиев, но при добавката Ивелин Василев откри. През второто полувреме изненадващо домакините изравниха в 63-ата минута след далечен изстрел. Десет минути по-късно Василев вкара втория си гол в мача с удар от границата на наказателното поле с левия крак. В 80-ата минута Николай Николаев повтори неговото изпълнение и оформи крайното 1:3.

„Имахме едни десетина минути, които бяха тежки. Върнахме си увереността. Футболистите подцениха нещата с оглед резултатите на Светкавица и моментното им състояние. Не изиграхме най-добрия си мач. Но и теренът беше изключително тежък. Цял ден беше валяло. Най-важното е, че взехме трите точки от този мач. Те бяха в графата задължителни. Всеки друг резултат щеше да се приеме като огромна изненада и загуба за нашия отбор“, сподели след срещата наставникът на Доростол Деян Дечев.

„Срещу първия и срещу последния пак дават по три точки“, добави още Дечев.

В последния си двубой за годината Доростол приема Черноломец (Попово).