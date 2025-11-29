Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец III
  3. Лудогорец III с категорична победа в Попово

Лудогорец III с категорична победа в Попово

  • 29 ное 2025 | 18:48
  • 260
  • 0
Лудогорец III с категорична победа в Попово

Лудогорец III (Разград) надигра Черноломец с 3:0 в Попово. Срещата е от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига. През първото полувреме имаше критични моменти пред вратите. Гол за гостите не беше зачетен от съдията, който отсъди засада в 20-ата минута. След 120 секунди, топката се отби от гредата на разградчани. След почивката младата селекция на Христо Златински доминираше. Изкова успеха за десетина минути. Кристиян Николов засече центрира топка и откри резултата в 55-ата минута. В 60-ата Райан Иванов удвои. Джан Ниязи пък се разписа в 65-ата минута. Още можеха да вкарат играчите на Лудогорец III.

Снимка: Football Academy Ludogorets – фейсбук

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

  • 29 ное 2025 | 14:54
  • 33337
  • 63
Живондов остава в щаба на Хьогмо

Живондов остава в щаба на Хьогмо

  • 29 ное 2025 | 10:15
  • 1743
  • 2
Осем гола в три мача

Осем гола в три мача

  • 29 ное 2025 | 16:20
  • 21532
  • 8
Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

  • 29 ное 2025 | 07:23
  • 15989
  • 119
ЦСКА 1948 ще надига глава срещу Берое на завърналия се Хосу

ЦСКА 1948 ще надига глава срещу Берое на завърналия се Хосу

  • 29 ное 2025 | 07:11
  • 2997
  • 3
"Канарчета" и "моряци" излизат в битка за трите точки на "Колежа"

"Канарчета" и "моряци" излизат в битка за трите точки на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 07:05
  • 5198
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:4 ЦСКА, Кошмара с два бързи гола срещу една от любимите си жертви

Спартак (Варна) 0:4 ЦСКА, Кошмара с два бързи гола срещу една от любимите си жертви

  • 29 ное 2025 | 18:54
  • 42507
  • 133
Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 16:56
  • 34645
  • 32
Барселона 3:1 Алавес, 4 минути добавено време

Барселона 3:1 Алавес, 4 минути добавено време

  • 29 ное 2025 | 18:15
  • 9594
  • 87
Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

  • 29 ное 2025 | 19:05
  • 8357
  • 8
ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

  • 29 ное 2025 | 14:54
  • 33337
  • 63
Осем гола в три мача

Осем гола в три мача

  • 29 ное 2025 | 16:20
  • 21532
  • 8