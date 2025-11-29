Лудогорец III с категорична победа в Попово

Лудогорец III (Разград) надигра Черноломец с 3:0 в Попово. Срещата е от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига. През първото полувреме имаше критични моменти пред вратите. Гол за гостите не беше зачетен от съдията, който отсъди засада в 20-ата минута. След 120 секунди, топката се отби от гредата на разградчани. След почивката младата селекция на Христо Златински доминираше. Изкова успеха за десетина минути. Кристиян Николов засече центрира топка и откри резултата в 55-ата минута. В 60-ата Райан Иванов удвои. Джан Ниязи пък се разписа в 65-ата минута. Още можеха да вкарат играчите на Лудогорец III.

Снимка: Football Academy Ludogorets – фейсбук