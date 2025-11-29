Волов Шумен 2007 громи в Добрич

Волов Шумен 2007 надигра Рилци с 5:0 в Добрич. Срещата е от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига. Гостите предрешиха всичко за 20 минути през първото полувреме. Радослав Ковачев откри резултата в 13-ата минута. В 20-ата Симеон Савов удвои. Златин Боянов направи съотношението класическо в 33-ата минута. В 55-ата пък Алекс Наков излезе на голова позиция, но не вкара, а подаде на Румен Николов, който заби четвъртото попадение, десетина минути след почивката. Накрая реализира и Димитър Игнатовски, също след асистенция на Наков.