  1. Sportal.bg
  2. Волов (Шумен)
  3. Волов Шумен 2007 громи в Добрич

Волов Шумен 2007 громи в Добрич

  • 29 ное 2025 | 21:36
  • 376
  • 0
Волов Шумен 2007 громи в Добрич

Волов Шумен 2007 надигра Рилци с 5:0 в Добрич. Срещата е от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига. Гостите предрешиха всичко за 20 минути през първото полувреме. Радослав Ковачев откри резултата в 13-ата минута. В 20-ата Симеон Савов удвои. Златин Боянов направи съотношението класическо в 33-ата минута. В 55-ата пък Алекс Наков излезе на голова позиция, но не вкара, а подаде на Румен Николов, който заби четвъртото попадение, десетина минути след почивката. Накрая реализира и Димитър Игнатовски, също след асистенция на Наков.

