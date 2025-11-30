Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Сайнц: Много съм щастлив, че съм на подиума

Сайнц: Много съм щастлив, че съм на подиума

  • 30 ное 2025 | 20:04
  • 563
  • 0

Карлос Сайнц отново се качи на подиума, този път след финала на трудната Гран При на Катар и заяви, че е много щастлив след това постижение.

„Много съм щастлив, гордея се с целия тим, с това, което направихме днес, защото мислехме, че това ще е най-трудният ни уикенд за целия сезон и изведнъж стигнахме до подиума.

Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен
Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

„Имахме страхотно състезателно темпо. Бях супер бърз, много по-бърз, отколкото очаквах. Стратегията ни беше перфектна, както и работата с гумите, стартът, защитата на позицията и това ни донесе неочакван подиум, с който се гордея.

Верстапен: Невероятно състезание за нас
Верстапен: Невероятно състезание за нас

„Днес направихме всичко, както трябва. Първата половина на сезона беше трудна за нас, нещата не се получаваха, ние подобрихме сериозно представянето си и днес имахме възможност за нещо повече, ние го направихме и записахме перфектно състезание. Много съм щастлив, че съм на подиума, тъй като изобщо не го очаквах.“

Оскар Пиастри: Ясно е, че днес сбъркахме
Оскар Пиастри: Ясно е, че днес сбъркахме
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Катар

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Катар

  • 30 ное 2025 | 19:53
  • 2081
  • 0
Верстапен: Невероятно състезание за нас

Верстапен: Невероятно състезание за нас

  • 30 ное 2025 | 19:44
  • 1301
  • 3
Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

  • 30 ное 2025 | 19:29
  • 37423
  • 36
Никола Цолов: Финал в топ 10 – това е добър старт!

Никола Цолов: Финал в топ 10 – това е добър старт!

  • 30 ное 2025 | 15:48
  • 2920
  • 0
Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

  • 30 ное 2025 | 15:18
  • 28554
  • 12
Франко Колапинто стартира Гран При на Катар от пит-лейна

Франко Колапинто стартира Гран При на Катар от пит-лейна

  • 30 ное 2025 | 15:15
  • 955
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

  • 30 ное 2025 | 19:23
  • 86094
  • 525
Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

  • 30 ное 2025 | 19:29
  • 37423
  • 36
Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа

Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа

  • 30 ное 2025 | 16:55
  • 48560
  • 125
Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

  • 30 ное 2025 | 17:58
  • 32978
  • 29
Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

  • 30 ное 2025 | 20:29
  • 17164
  • 110
Ключови фигури се завръщат за Реал Мадрид (съставите)

Ключови фигури се завръщат за Реал Мадрид (съставите)

  • 30 ное 2025 | 21:02
  • 1253
  • 15