Сайнц: Много съм щастлив, че съм на подиума

Карлос Сайнц отново се качи на подиума, този път след финала на трудната Гран При на Катар и заяви, че е много щастлив след това постижение.

„Много съм щастлив, гордея се с целия тим, с това, което направихме днес, защото мислехме, че това ще е най-трудният ни уикенд за целия сезон и изведнъж стигнахме до подиума.

Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

„Имахме страхотно състезателно темпо. Бях супер бърз, много по-бърз, отколкото очаквах. Стратегията ни беше перфектна, както и работата с гумите, стартът, защитата на позицията и това ни донесе неочакван подиум, с който се гордея.

Верстапен: Невероятно състезание за нас

„Днес направихме всичко, както трябва. Първата половина на сезона беше трудна за нас, нещата не се получаваха, ние подобрихме сериозно представянето си и днес имахме възможност за нещо повече, ние го направихме и записахме перфектно състезание. Много съм щастлив, че съм на подиума, тъй като изобщо не го очаквах.“

Оскар Пиастри: Ясно е, че днес сбъркахме

