Никола Цолов: Финал в топ 10 – това е добър старт!

  • 30 ное 2025 | 15:48
Никола Цолов: Финал в топ 10 – това е добър старт!

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов завърши с точки дебютния си уикенд в шампионата – 10-о място в спринта вчера и 7-о днес в основното състезание.

„Най-важното е, че завърших всички обиколки в двете състезания този уикенд – обясни Никола пред Диема Спорт 3. – Това ще ми помогне за Абу Даби, вече знам какво представлява спирането в бокса, какво е да излезеш със студените гуми след това, както и разбрах колко много неща се случват едновременно.

„Разбрах кога мога да натискам гумите и кога – не, защото научих много нови неща.

„Като за първи път мисля, че се получи добре. Щастлив съм от уикенда, финал в топ 10 – мисля ,че е добър старт. Чувствам се много по-уверен за Абу Даби, знам какво да очаквам от колата.

„На старта потеглих много бързо като реакция, но след това задните гуми започнаха да превъртат и загубих време, но все пак спечелих една позиция в първия завой и в края на първата обиколка бях шести.

„Предна лява гума спря да работи още в първата обиколка, а за това помогнаха и настройките на колата, тъй като тя беше с много по-притисната задница. След бокса обаче, с твърдите гуми всичко беше много по-добре.“

Снимки: Gettyimages

