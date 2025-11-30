Никола Цолов каза защо Рафаел Виягомес получи шанс да го атакува

Популярни
  • 30 ное 2025 | 13:46
  • 1086
  • 0
Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов коментира днес битката за третото място във вчерашния спринт с Рафаел Виягомес в началото на последната обиколка на състезанието. При рестарта Себастиан Монтоя и Гомес атакуваха Никола, като Рафаел остана от външната страна на първия завой и на вътрешната траектория във втория.

Никола и Виягомес се бореха гума до гума, като Виягомес извади Цолов от пистата във втория завой и българският пилот се върна в колоната на десето място.

„Много сложно състезание беше спринтът, трябваше да направя много неща, да изпълня много процедури – обясни пред Диема Спорт 3 Никола. – На старта имах чувството, че изпускам нещо, но всичко беше наред.

„Състезанието вървеше много добре за мен на трета позиция, но при последния рестарт спирачната течност кипна и заради проблема със спирачките трябваше да съм по-консервативен в първия завой.

„Това позволи да бъда атакуван и видяхте какво стана. Но вчера направих много силно състезание, научих много неща, които ще са ми полезни днес и за следващия сезон. Като цяло съм щастлив.“

