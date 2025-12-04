Общо деветима новаци ще участват в първата тренировка в Абу Даби

Общо деветима новобранци ще вземат участие в първата свободна тренировка преди Гран При на Абу Даби, в която единствено отборите на Мерцедес и Заубер ще използват и двамата си титулярни пилоти.

Оскар Пиастри ще бъде единственият от претендентите за титлата, който ще пропусне първите 60 минути за подготовка на „Яс Марина“. В тях болидът на австралиеца ще бъде поверен на звездата на Макларън в Индикар Пато О'Уорд.

Бъдещият титуляр на Рейсинг Булс Арвид Линдблад ще вземе участие в своята трета тренировка във Формула 1, но с екипа на Ред Бул, където той ще замени Юки Цунода. В същото време за Рейсинг Булс в откриващите 60 минути ще кара Аюму Иваса, който ще смени Лиам Лоусън.

Confirming that Arvid Lindblad will drive Yuki’s RB21 for First Practice, this weekend ⏱️#F1 || #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/h5QSdFwugU — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 4, 2025

Астън Мартин пък ще разчита на двама новобранци, тъй като Джак Крауфорд и Киан Шийлдс ще карат съответно вместо Ланс Строл и Фернандо Алонсо, които ще се върнат за втората тренировка. Освен тях на пистата ще видим още Артур Леклер, Люк Браунинг, Рио Хиракава и Паул Арон, които ще заменят съответно Люис Хамилтън, Алекс Албон, Естебан Окон и Пиер Гасли в отборите на Ферари, Уилямс, Хаас и Алпин.

