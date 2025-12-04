Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Общо деветима новаци ще участват в първата тренировка в Абу Даби

Общо деветима новаци ще участват в първата тренировка в Абу Даби

  • 4 дек 2025 | 15:16
  • 313
  • 0

Общо деветима новобранци ще вземат участие в първата свободна тренировка преди Гран При на Абу Даби, в която единствено отборите на Мерцедес и Заубер ще използват и двамата си титулярни пилоти.

Оскар Пиастри ще бъде единственият от претендентите за титлата, който ще пропусне първите 60 минути за подготовка на „Яс Марина“. В тях болидът на австралиеца ще бъде поверен на звездата на Макларън в Индикар Пато О'Уорд.

Как ще се отрази на Пиастри липсата на една тренировка?
Как ще се отрази на Пиастри липсата на една тренировка?

Бъдещият титуляр на Рейсинг Булс Арвид Линдблад ще вземе участие в своята трета тренировка във Формула 1, но с екипа на Ред Бул, където той ще замени Юки Цунода. В същото време за Рейсинг Булс в откриващите 60 минути ще кара Аюму Иваса, който ще смени Лиам Лоусън.

Астън Мартин пък ще разчита на двама новобранци, тъй като Джак Крауфорд и Киан Шийлдс ще карат съответно вместо Ланс Строл и Фернандо Алонсо, които ще се върнат за втората тренировка. Освен тях на пистата ще видим още Артур Леклер, Люк Браунинг, Рио Хиракава и Паул Арон, които ще заменят съответно Люис Хамилтън, Алекс Албон, Естебан Окон и Пиер Гасли в отборите на Ферари, Уилямс, Хаас и Алпин.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Снимки: Gettyimages

