Норвежец спечели наградата за снимка на годината на Световната атлетика

Въздействащият кадър на норвежкия фотограф Вегард Грот, запечатал състезатели в дисциплината Dream Mile, беше избран за "Снимка на годината" на Световната атлетика за 2025 г.

Фотографията, озаглавена "Сенки“, улавя драматичното движение на атлетите по време на турнира от Диамантената лига Bislett Games в Осло. Както и в предишни години, наградата за "Снимка на годината" на Световната атлетика отличава изключителни изображения, заснети от професионални фотографи от цял свят.

От общо 141 изпратени снимки, жури в състав: двукратната световна шампионка на 100 метра с препятствия Сали Пиърсън, четирикратният световен шампион в тройния скок Крисчън Тейлър, фотографът и ръководител на фотографския екип на Париж 2024 Паскал Рондо и мениджърът дигитално съдържание на Световната атлетика Кристел Ел Сане, избра кадъра на Грот заради неговото емоционално въздействие и силното пресъздаване на атлетичното усилие.

"За мен е истинска чест да получа тази награда“, заяви Грот. "Тази година Bislett Games се проведе в рамките на два дни и аз бях направил няколко подобни снимки още през първия. На втория ден слънцето беше малко по-силно, а трибуните бяха препълнени. Успях да снимам две обиколки от състезанието, преди слънцето да се скрие, и този кадър се оказа един от тях.

Снимам това събитие в Осло от почти 15 години, но за първи път слънцето беше идеално за такъв тип снимка“, добави той. "Всичко е и въпрос на интуиция. Виждал съм подобни изображения, но никога не бях успявал да направя такова. Това беше един от онези моменти, в които всичко си идва на мястото.

Основно снимам футбол, но също и много лека атлетика. Лично за мен – и не мога да кажа това на колегите си от футбола – предпочитам атлетиката, така че спечелването на тази награда е голямо постижение и чест. Благодаря на журито и на Световната атлетика.“

Грот работи като фотограф за агенция от 2011 г., а през 2017 г. се присъединява към екипа на Bildbyrån. През годините той е отразявал големи спортни събития, включително няколко олимпийски игри, и е бил фотограф на норвежкия национален отбор по футбол.



Снимка: worldathletics.org